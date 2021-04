Nuovo frullatore Oster Aliado Reversibile, per miscelare in modo più rapido ed efficiente

Pubblicato il 28 aprile 2021 | 19:30

I

La sua tecnologia permette di riportare gli ingredienti da frantumare dalle pareti del vaso alle lame

La struttura e la funzionalità del frullatore Oster Aliado Reversibile

Le caratteristiche principali in breve

Potenza 900 W

Lama Oster in acciaio inox con 6 punte

Tre funzioni preprogrammate: Tritatutto, Smoothie e Pulse in due direzioni.

Tecnologia All Metal Drive: connessione tra lame e motore completamente in metallo che garantisce estrema potenza e resistenza al frullatore, in grado di tritare anche il ghiaccio

Bicchiere graduato in vetro borosilicato da 1,5 lt con tappo dosatore, resistente anche agli shock termici

Motore reversibile

Colore: argento

Prezzo indicativo al pubblico: 109,90 euro

l nuovoè dotato della tecnologia(giro lame reversibile), che permette di riportare glida frantumare dalle pareti del vaso alle lame, per ottenerein modo più rapido ed efficiente. Il potente motore reversibile da 900 W e la tecnologia All Metal Drive rendono questo nuovo frullatore Oster unresistente e duraturo nel tempo, mentre la lama ina 6 punte è in grado di tritare qualsiasi cosa,compreso.È dotato di 3 semplici impostazioni digitali preimpostate, che consentono con un solo tocco di creare: Pulse in due direzioni, che permette una gestione perfetta della miscelazione, Tritatutto e; il bicchiere graduato in vetro borosilicato da 1,5 litri è resistente aglie agli odori ed è dotato di una grande maniglia che lo rende estremamente maneggevole. Il tappo, inoltre, permette di aggiungere ingredienti durante le preparazioni. È facilissimo da pulire, perché la lama si smonta dal bicchiere ed è lavabile anche in, così come il bicchiere. Il design elegante si adatta a qualsiasi, mentre iguideranno l’attività di miscelazione con potenza e precisione.