Piacere e sostenibilità convivono nei sistemi di cottura intelligenti

L’industria dell’imballaggio ha introdotto sul mercato molte alternative sostenibili

n chili con carne, una poke bowl, del sushi e un curry thailandese: abbastanza per saziare quattro persone e riempire il bidone della spazzatura. Secondo la, ogni anno solo in Germania 280mila tonnellate di stoviglie monouso finiscono nella spazzatura. Anche l’ha riconosciuto che qualcosa deve cambiare e. Ma quali sono le alternative per il mercato “to-go”? E soprattutto, come è possibile continuare a offrire esperienze di gusto ai clienti?L’industria dell’imballaggio, riconoscendo i segni del tempo, ha introdotto sul mercato molte alternative. Degni di particolare attenzione sono gliin canna da zucchero, mais, bambù e foglie di palma. Il mais è addirittura la base di una bioplastica chiamata(PLA), che è compostabile al 100%, ma sfortunatamente non resistente al calore; le deformazioni possono verificarsi a partire dai 45°C, condizioni non adeguate al cibo liquido. Gli imballaggi biologici possono anche essere stampati e personalizzati a piacere e, grazie all’inchiostro ecologico, mantengono la loro sostenibilità. Ma rimangono pur sempre prodotti usa e getta.Ecco perché sempre più Paesi stanno adottando sistemi di deposito che servono un’intera area come alcuni ristoranti, che stanno implementando una sorta di “” quale strumento di fidelizzazione dei propri clienti. Il limite maggiore, tuttavia, sta nella. Non è il lavaggio che logora materiali come l’acciaio inossidabile o la plastica, bensì i graffi causati dalle posate. L’obiettivo è quello di riuscire a. In termini d’igiene il sistema riutilizzabile non comporta rischi. Infatti, secondo l’Istituto federale per la valutazione dei rischi, i virus reagiscono in modo sensibile alle sostanze che dissolvono i grassi, come l’alcol e i tensioattivi, che sono comunemente contenuti come sgrassatori nei saponi e nei liquidi per lavare i piatti.E che dire del piacere e dell’esperienza del gusto?, global director culinary experts di, gli esperti del food-to-go e lo specialista delle preparazioni calde commentano così: «Ora ci sono confezioni dal design accattivante, realizzate in carta o con altri materiali naturali. Dalla linguetta della salsa integrata sul sacchetto delle patatine fritte, al porta sushi modellato su una stuoia di bambù». Ma come tutti sappiamo, l’estetica non è tutto e il fattore decisivo per giudicare la qualità del cibo è ancora una volta la sensazione che arriva alle papille gustative. È qui che Barby vede lasoluzione nellaproduzione di alta qualità. «I, come il forno combinato iCombi Pro iVario , che funziona con calore per contatto, consentono una produzione di alimenti flessibile e allo stesso tempo di alta qualità».Per gli esperti, mantenendolo anche per tutto il tempo della consegna, in modo che il cliente possa gustarsi il proprio pasto. La conclusione di Barby: «. L’hamburger è due volte più buono se sai che non stai danneggiando l’ambiente».Per informazioni: www.rational-online.com