Prisma, le cucine professionali dedicate alla ristorazione collettiva

Pubblicato il 26 gennaio 2021 | 19:30

O

Prisma, un incontro d'eccellenza fra design e ristorazione

Dalle cucine alle soluzioni in generale dedicate al settore dell'Horeca

rganizzazione e precisione industriale unite all’eccellenza delladefiniscono il modus operandi di. Le più avanzatee un, che si esprime attraverso la pulizia estetica del prodotto e la razionalizzazione degli spazi di lavoro, rappresentano, infatti, il vero valore aggiunto che Prisma offre al mercato dellaUna produzione che spazia dalle cucine alle soluzioni in generale dedicate al settore dell', e ancora, ristoranti aziendali, strutture alberghiere, yacht privati, grandi navi da crociera... Tutto questo è il centro attorno a cui ruota l’ampia proposta di Prisma.L'azienda nasce nel 1983 a San Polo di Piave, in provincia di Treviso, con una mission chiara di fronte a sé: realizzare cucine professionali, attrezzature ed elementi di arredo studiati per la preparazione e l’esposizione di alimenti, interamente in acciaio Inox Aisi 304, pensati per integrarsi negli ambienti della ristorazione, sia terrestre sia navale.Grazie a un importantetecnico e industriale e ai suoi 40 anni di esperienza nel mondo delle cucine e dell’acciaio, Prisma è divenuta, oggi, un’azienda di riferimento nel settore del grande impianto, a livello internazionale.Ogniviene definito nei dettagli perche lo accoglie e adattarsi al contesto di destinazione, assicurando la massima flessibilità, efficienza e una perfetta esecuzione delle diverse attività in cucina e costruire, così, non solo la migliored’uso, ma una nuova cultura e una nuovanella ristorazione collettiva. Ogni progetto quindi è una sorta di "luogo d'incontro privilegiato" tra il settore del grande impianto e il mondo del design.Senza dimenticare che, in questo luogo d'incontro, primeggia ildi eccellenza, grazie agli elevati standard qualitativi, le tecnologie innovative e il design delle sue realizzazioni.Per comunicare la sua realtà, Prisma ha scelto di collaborare con Cavalleri Comunicazione, che si occuperà delle attività di ufficio stampa e PR in Italia e all’estero.Per informazioni: www.prismaitalia.com