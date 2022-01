Ristoranti automatici con piatti pronti di qualità: è l'identità di J-Momo

Un piatto caldo fumante e pronto ad essere gustato in pochi secondi e con tanto di posate e tovaglioli. È ciò che offre la start up campana IV&C - Italiana vending & catering srl ha sviluppato e progettato dei ristoranti e market completamente automatici. Non solo però: con il suo brand J-Momo prepara piatti pronti totalmente artigianali realizzati con materie prime selezionatissime da piccoli produttori di nicchia e prodotti in una cucina centralizzata, coadiuvata da chef noti e meno noti che ne hanno firmato le ricette.

Un'app per migliorare l'esperienza

IV&C ha sviluppato e progettato dei ristoranti e market completamente automatici in grado di sfornare un piatto caldo già pronto da gustare. Inoltre è in fase di sviluppo una app che consentirà al cliente di poter prenotare il pranzo e la cena scegliendo dal menù, per poi farselo recapitare in azienda nelle vending o negli smart lockers J-Momo. Questi ristoranti automatici sono in grado, grazie alla elevata tecnologia offerta, di sostituire mense aziendali di piccole e grandi dimensioni.

Un mercato in espansione

La IV&C, proprietaria del brand J-Momo, per il settore vending ha già siglato importanti collaborazioni in Austria ed in Francia per lo sviluppo dei ristoranti e market automatici. Il primo a Parigi già aperto e funzionante ed a cui ne seguiranno altri 9 ed il primo ad Einstadt in Austria, che sarà inaugurato a fine gennaio. In fase di definizione un accordo con una società belga per lo sviluppo del franchising in Belgio ed il Lussemburgo.

La qualità al centro

Piatti pronti sì, ma totalmente artigianali, realizzati con materie prime selezionatissime da piccoli produttori di nicchia e prodotti nella cucina centralizzata di J-Momo. Così il brand ha voluto definire fin da subito la sua identità caratterizzata da proposte di artigianalità e dalla lavorazione di ricette della tradizione italiana. I sapori di una volta, ma anche nuovi sapori con piatti e ricette dei giovani chef in Atmosfera modificata (Atm) o surgelati. I piatti pronti si troveranno nei ristoranti automatici J-Momo, ma ne potranno anche far richiesta le aziende operanti nel settore della distribuzione automatica.

Un menù sempre aggiornato

Nei piatti J-Momo viene data molta importanza alla tradizione della cucina italiana di tutte le regioni, con piatti che spaziano dai classici tortellini, fino al pesce. Sono tutti realizzati in modo artigianale e con pasta fatta a mano. Ogni stagione prevede nuovi menù per avere sempre prodotti freschi e con un pizzico di creatività degli chef. Oltre le ricette tradizionali sono disponibili anche piatti unici bilanciati su richiesta per hotel, aziende, scuole, villaggi turistici e per tutti coloro che sono costretti a consumare pasti fuori casa e che vogliono la qualità.

I vantaggi sono molteplici sia per le aziende che per i consumatori: in primis c'è la facilità di consumo, grazie a un packaging studiato ad hoc che include anche una forchettina usa e getta. Il prodotto è poi realizzato con una grammatura standard ed è una monoporzione che soddisfa tutti i gusti e tutti i palati.