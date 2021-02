Shark Skin di Pentole Agnelli, novità per tutti i piani cottura

Pubblicato il 15 febbraio 2021 | 09:33

Casseruola alta 2 maniglie di cm: 16-20-24-28-32-36-40-45;

Casseruola bassa 1 manico di cm: 24-28-32;

Casseruola bassa 2 maniglie di cm: 24-28-32-36-40-45;

Casseruola alta 1 manico di cm: 16-20-24-28;

Rostiera rettangolare angoli tondi pesanti di cm: 33x23, 39x26, 43x28, 48x30, 54x33, 64x40;

Teglia gastronorn 1/1 (32,5 x 53 cm) nelle altezze di cm 2, 4, 6,5.

Shark Skin ha un rivestimento antiaderente rinforzato con polimeri di nuova generazione, oltre a ciò lo spessore del rivestimento dell’antiaderente arriva fino a 120 micron, vuol dire avere uno spessore fino a 3 volte quello di un normale rivestimento. Il connubio dell’antiaderente rinforzato, e dello spessore così potenziato rendono i prodotti con rivestimento Shark Skin più performanti ed estremamente longevi.

ersino l’innovazione più bella non avrebbe senso o futuro se non fosse trasformata in prodotto industriale e, riconosciuta per la sua competenza produttiva per il comparto pentole professionali, si considera un. La padella, presentata ad Host 2019, è stata realizzata per migliorare la capacità performante nella tecnica di cottura senza grassi e quindi perparticolarmente attenti a migliorare le loro preparazioni. L’ampliamento della gamma Shark Skin rientra nella logica di miglioramento continuo aziendale per essere in grado di garantire permanentemente prodotti performanti, robusti e di livello qualitativamente elevato.In(come su tutte le pentole firmate Agnelli e Fasa), la collezione Pentole Agnelli Shark Skin Horeca si avvale della tecnologia nuovissima e innovativa, di alta qualità, che, oltre a migliorarla rendendola veramente unica grazie ad un polimero caratterizzato da una particolare resistenza alle alte temperature, ottima resistenza meccanica e chimica, oltre ad eccellenti proprietà antiaderenti.Tutte le pentole della linea Shark Skin Horeca sono prodotte con una, ad alte prestazioni, con unorispetto al normale antiaderente professionale. Le pentole Shark Skin Horeca sono strumenti di cottura poliedrici che si adattano infatti a diverse tecniche grazie alle straordinarie caratteristiche che le rendono uniche e tecnologicamente avanzate.Curate in ogni minimo dettaglio, dalla manicatura allo spessore - fondamentale per una- la collezione Shark Skin è stata studiata per offrire prodotti di eccellenza in grado di, così come l’estro e la creatività di chi li usa, oltre che per garantire il migliore rendimento nutrizionale e le migliori condizioni di igiene.L’assortimento Shark Skin disponibile oggi sul mercato - nella versione per piani cottura a fiamma - prevede le seguenti forme, oltre alle Padelle svasate a saltare basse e alle Padelle svasate a saltare alte che vanno da 20 a 40 cm di diametro:Mentre l’assortimento che sarà disponibile per i piani cottura a induzione sarà il seguente, oltre alle Padelle svasate a saltare alte da 24 a 36 cm:La mission di Pentole Agnelli è sviluppare prodotti che possanooltre che contribuire a renderli originali.Per informazioni: www.pentoleagnelli.it