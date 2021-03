Stendipizza OperaPrima, un aiuto per il professionista

Pubblicato il 22 marzo 2021 | 20:05

In un'ora è possibile stendere fino a 200 pizze

ha dato alla luce, la primache crea in modo semplice e veloce la buonadi alta qualità simulando perfettamente le mani esperte delprofessionista. Il prodotto è dotato di una tecnologia brevettata in grado di stendere diverse tipologie di impasto senza stressarlo. Infatti, utilizzando un sistema innovativo di, la stendipizza non rompe la maglia glutinica e l’impasto mantiene la sua alveolatura all’interno. In questo modo si ottiene una pizza di alta qualità, dallauniforme e con il bordo definito. Un risultato, dunque, identico aquello che si raggiunge lavorando l’impasto a mano e che preserva tutte le peculiarità della miglioreLa semplicità di utilizzo rende il prodotto adatto a qualsiasi utilizzatore, anche inesperto. Il sistema completamente automatico è in grado di replicare le operazioni manuali del pizzaiolo e consente di evitare i tipici dolori alla schiena e alle braccia di cui sono soggetti i professionisti dovuti ai movimenti fisici usuranti. Mentre la stendipizza apre l’impasto, l’addetto in pizzeria può farcire legià pronte ed infornarle risparmiando tempo e migliorando così l’efficienza del locale.L’adattabilità ai diversi impasti e tipologie diera una delle sfide da vincere per il Dipartimento Ricerca&Sviluppo di Ecor International. Ingegneri e tecnologi alimentari hanno dunque testato centinaia di impasti con l’obiettivo di ottimizzare il prodotto e garantire un risultato finale di alta qualità. Il risultato è una stendipizza dalle prestazioni elevate e dalla massima flessibilità. L’utilizzatore puòil diametro e lo spessore della base pizza impostando i parametri desiderati nel. Si ottiene così, a seconda delle esigenze, la pizza classica, napoletana o romana sia di piccole che di grandi dimensioni, a seconda delle esigenze. Inoltre, OperaPrima può lavorare diverse tipologie die, dal punto di vista delle tecniche di impastamento, è adatta sia per gli impasti diretti che indiretti.L’attenzione ai dettagli è un altro aspetto tenuto in considerazione dall’azienda che ha voluto realizzare un prodotto con materiali dalle elevate prestazioni e con un, in grado di inserirsi perfettamente negli spazi di un locale. Infine, la stendipizza è dotata di unin tempo reale delle condizioni di lavoro che si connette ad un software. Ciò consente di raccogliere dati relativi al numero di impasti stesi in un periodo di tempo, parametri di apertura impostati ed informazioni diagnostiche.«Abbiamo voluto realizzare un prodotto innovativo, unico nelle sue caratteristiche che consentisse di realizzare una pizza di alta qualità - spiega il management di Ecor International - Oggigiorno risulta sempre più difficile trovare personale qualificato; con l’OperaPrima, dunque, puntiamo ad offrire al cliente una soluzione legata allaspecializzata carente, senza rinunciare alla qualità. La tecnologia, infatti, è stata messa a punto avendo bene in mente che la base pizza deve essere assolutamente artigianale, proprio come se fosse fatto a mano. La stendipizza si propone come un prodotto di alta gamma per pizzerie indipendenti, catene, hotel, resort e produttori industriali».Per informazioni: opera-prima.eu