Tavoli refrigerati ecostoreHP, alte prestazioni e minimo impatto ambientale

Pubblicato il 02 giugno 2021 | 16:30

R

Armadi refrigerati ecostoreHP

Tavolo refrigerato ecostoreHP

ispondendo alla normativa per l’etichettatura energetica che riguarda tutte le apparecchiature refrigerate professionali immesse sul mercato europeo,si è da subito posizionata a pieno titolo nellae in, rivelandosi la soluzione ottimale per i professionisti della ristorazione che cercano. Solo per fare un esempio concreto, considerando che un tavolo refrigerato lavora 24 ore al giorno per 365 giorni l’anno, scegliendo ecostorein classe energetica A si ha un risparmio potenziale fino a 480 euro all’anno, che si traduce in un rapido ritorno dell’investimento.Un’altra caratteristica che contraddistingue questa gamma è la: grazie alè possibile recuperare rapidamente la temperatura all’interno del tavolo, mantenendo in questo modo il cibo fresco più a lungo e riducendo al tempo stesso gli sprechi. E non è tutto: i tavoli ecostoreforniscono unarispetto ai tavoli equivalenti presenti sul mercato, aspetto non trascurabile per le cucine di piccole dimensioni.«Con ecostore, Electrolux Professional si è impegnata ai massimi livelli per proporre una soluzione rispettosa dell’ambiente, capace di ridurre i consumi ed evitare gli sprechi», afferma, business development manager di Electrolux Professional Italia. «Se si considera l’intenso uso a cui sono sottoposti i frigoriferi, accesi giorno e notte, si può comprendere ancora meglio l’importanza dei risparmi assicurati dallarispetto a pari modelli in classe G».«Inoltre - conclude Grandi - questa gamma, come la maggior parte delle nostre apparecchiature, può essere collegata a OnE Connected , la nostra piattaforma web che consente di connettere le apparecchiature della cucina, monitorarne i parametri di funzionamento e usufruire quindi del».Per informazioni: www.electroluxprofessional.com