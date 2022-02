Whirlpool: ecco i prodotti di punta del 2022 per la cucina

Whirlpool, per presentare la visione, le aspettative, le direzioni strategiche, i piani di comunicazione dei suoi brand e le novità di prodotto da incasso per l’anno appena iniziato per i suoi quattro marchi KitchenAid, Whirlpool, Hotpoint e Indesit. In particolare l’azienda ha si è focalzizata sul Frogorifero space 400 total no frost e sui forni Space 75 e Active steam 100.

Il frigorifero Space 400 Total No Frost di Whirlpool

Il frigorifero combinato da incasso di Whirlpool Space 400 Total No Frost con tecnologia brevettata Push To Open. Un innovativo sistema di apertura e chiusura della porta per un frigorifero dalle straordinarie dimensioni: 400 litri di capacità e 75 centimetri di larghezza che offrono maggiore capienza ai consumatori - ben il 45% in più dello standard - e permettono un’ottimizzazione dello spazio per la conservazione dei cibi. Il tutto in un elegante elemento da incasso con il minimo dell’ingombro che apre dimensioni progettuali e creative per l’arredo d’interni, combinando minimalismo e funzionalità per sfruttare al meglio lo spazio contenitivo dell’arredo.

Frigorifero Whirpool Space 400 Total No Frost

Whirlpool - Forno space 75

Il forno Whirlpool Space 75, largo 75 centimetri, in armonia con il frigorifero Space 400, si contraddistingue per un design pulito ed elegante, grazie ai suoi materiali: acciaio satinato e un vetro dal design essenziale, che riprende lo stile dei piani cottura della W Collection di Whirlpool, una linea completa di elettrodomestici da incasso dalla tecnologia intuitiva. Anche in questo caso, l’elettrodomestico offre una capienza maggiore rispetto allo standard, ben 89 litri, con il 22% (comparato con il litraggio dei forni standard Whirlpool di 60 centimetri) di spazio in più di un forno tradizionale, senza rinunciare al risparmio energetico con un consumo massimo al di sotto dei 3kW e a funzioni intuitive e soluzioni smart per la cottura con 8 funzioni principali. Dotato di tecnologia Cook 3, consente di cucinare alla perfezione contemporaneamente su 3 livelli sia pietanze dello stesso tipo, sia pietanze diverse senza commistione di sapori e di odori, risparmiando tempo ed energia.

Il forno Space 75 di Whirpool

Hotpoint Active Steam 100, la perfezione del vapore.

Il forno Hotpoint Active Steam 100 è perfetto per cucinare gli alimenti più delicati con il 100% del vapore oppure con una combinazione di vapore e cottura tradizionale, per ottenere il miglior risultato per ogni tipologia di ricetta, che sia pesce, carne o prodotti panificati. É facile inoltre sperimentare nuovi piatti grazie alle 80 ricette automatiche disponibili. L’innovativa termosonda brevettata misura la temperatura in quattro diversi punti ed è autoportante per essere facilmente utilizzata in diverse preparazioni.

Il forno Hotpoint Active 100 di Whirpool

Per maggiori informazioni sull’azienda è possibile visitare il sito www.whirlpool.it