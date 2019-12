Staff Ice System Qualità senza compromessi

Pubblicato il 18 dicembre 2019 | 08:24

L

Staff Ice System è un punto di riferimento nel mercato delle apparecchiature per il freddo e delle macchine per la gelateria, la pasticceria e la ristorazione

RHB, la multifunzione combinata

RHB Smartmix

Robotcream, protagonista del dolce nella ristorazione

RT51 e R4014

La rivoluzione in gelateria passa dai mantecatori da banco

HTX200 e RHT4/20

BFM e BTM, semplicità di utilizzo e tecnologia all’avanguardia

Conservatori V410, top per design e funzionalità

V410 e GLS4

Staff Ice System e Pino Scaringella a Sigep 2020

pad. A5 - stand 074

a ricerca dell’affidabilità è la mission dell’azienda riminese, oggi una realtà riconosciuta e apprezzata nel panorama nazionale e internazionale, grazie alla passione del fondatore, Antonio Gessaroli, e alle capacità manageriali dei figli Stefano e Massimo. Il costante investimento in ricerca e sviluppo, nella progettazione, nella ricerca del design più attuale, con un occhio sempre rivolto al rispetto dell’ambiente, caratterizzano da sempre la filosofia dell’azienda. Sicurezza operativa e alimentare, risparmio energetico e competitività sul mercato sono al centro di ogni progettazione e rendono Staff Ice System l’interlocutore privilegiato di chiunque operi nel campo della moderna gelateria, pasticceria e ristorazione.La RHB, appartenente alla linea SmartMix, è una delle ultime macchine multifunzione ideate in casa Staff Ice System ed è pronta a diventare la regina di ogni laboratorio di pasticceria/gelateria per i suoi molti plus. Due vasche separate e indipendenti che possono lavorare insieme, il modulo superiore è un Pastocrema a tutti gli effetti e la gestione è la medesima di una multifunzione, la vasca inferiore è un mantecatore orizzontale con regolazione “Ad-Hoc” della corretta consistenza del gelato.La bocca di uscita è di grandi dimensioni per una rapida estrazione del gelato senza stressare il prodotto. Sono presenti oltre 50 programmi personalizzabili dall’utente, la temperatura è regolabile fino a 115°C e il modulo di sollevamento con scalino consente di adeguare l’altezza della macchina a qualsiasi fruitore. Dulcis in fundo, l’integrazione perfetta tra l’elettronica di base e l’Inverter permette di controllare la velocità dell’agitatore e la giusta consistenza dei gelati e di realizzare qualsiasi ricetta come se fosse fatta a mano, ottimizzando il consumo di energia elettrica.La novità introdotta dagli ingegneri di casa Staff è la possibilità di avere la RHB in due nuove differenti capacità: 15/80 e 15/100, che permettono rispettivamente di raggiungere una produzione di gelato fino a 80 e 100 litri all’ora. Insomma, un autentico gioiello a disposizione dell’artigiano che potrà sfruttare al meglio per le sue dolci creazioni.La linea R è il fiore all’occhiello della Staff Ice System. Composta da 10 modelli dalle dimensioni più grandi a quelle da banco, la linea è in grado di soddisfare le esigenze della gelateria artigianale, della pasticceria e della ristorazione. Le macchine multifunzione Robotcream costituiscono una moderna e vantaggiosa innovazione nel mondo delle preparazioni alimentari artigianali. Esprimono il concetto di una grande genuinità e artigianalità e valorizzano le caratteristiche organolettiche delle preparazioni in quanto il ciclo di pastorizzazione utilizza temperature inferiori alla classica bollitura. Consente di realizzare qualsiasi miscela, senza limiti, come se fosse fatta a mano.E a tutto questo si aggiunge anche l’indiscussa qualità della componentistica utilizzata. La tecnologia Inverter, sviluppata in collaborazione con Toshiba, permette di regolare la velocità dell’agitatore in ogni fase e di controllare la perfetta consistenza del gelato; protegge inoltre la trasmissione meccanica e il motore, ottimizzando il consumo di energia elettrica.La Robotcream RT51, è l’alleata principale del ristorante per la preparazione di ricette sia dolci che salate. Garantisce un’alta qualità anche nelle ridotte quantità, ponendo maggiore cura ai dettagli; non occupa molto spazio ed è semplice da utilizzare. È in grado di mantecare fino a 2 litri di gelato e di pastorizzare e cuocere fino a 5 litri, consentendo la preparazione di un’infinità di prodotti, tra cui: gelati, semifreddi, torte, granite, crema pasticcera, ganache, gelée, pasta choux, gelatine, confetture, marmellate, yogurt, panna cotta, mousse, marshmallows, nappage, riso per pasticceria, besciamella, polenta, vellutate e tanto altro ancora.Una moderna e vantaggiosa innovazione nel mondo delle preparazioni alimentari artigianali, nonché un gioiello di tecnologia richiesto da ogni pastry chef per realizzare le proprie ricette lavorando rilassato, sicuro di ottenere un prodotto di alta qualità.La RT51 è un connubio perfetto insieme alla Visagel V410, disponibile sia nella versione con 4 carapine che con 4 vaschette. Da sempre attenta ai trend del momento l’azienda riminese offre, a chi vuole creare un piccolo corner nel proprio ristorante per la produzione di gelato, l’aiuto necessario per rispondere a queste richieste.Dulcis in fundo, tra le multifunzioni della linea che consentono di introdurre una maggior quantità per ciclo e una maggior produzione oraria troviamo i modelli R400, R600, R4014 e R4021. In sostanza, le Robotcream appartengono ad una famiglia ampia e completa caratterizzata da alta qualità nella componentistica utilizzata e soluzioni tecnologiche esclusive. Ogni modello, infatti, è in grado di soddisfare le esigenze di ogni artigiano, garantendo massima affidabilità ed efficienza in ogni fase della preparazione. Una combinazione di prodotti di qualità davvero unica. Chi le prova non le lascia più!Uno dei punti di forza della Staff Ice System sono gli innovativi mantecatori orizzontali da banco, in tre modelli: HTE200 ( SmartGel Time Control), HTX200 (SmartGel Ad-Hoc) e una macchina combinata RHT4/20 (SmartMix Combined). Sono capaci di produrre sino ad una vaschetta di gelato per ciclo, curati nei minimi dettagli, belli nel design, innovativi e rispettosi dell’ambiente grazie alla tecnologia Inverter. Dotate di un mantecatore di ultima generazione, queste macchine sono semplici, intuitive e permettono di produrre gelati, sorbetti e granite anche ai meno esperti, risolvendo i problemi di spazio e andando incontro alle esigenze di chi desidera preparare ridotte quantità di prodotto.Tra i numerosi plus, sicuramente non mancherà di destare attenzione l’accoppiamento diretto che, eliminando le cinghie, riduce al minimo i rumori dovuti all’oscillazione e alle vibrazioni. La bocca di uscita del gelato è di dimensioni più grandi della media con lo scopo di surriscaldare il meno possibile il gelato stesso e garantire una qualità superiore. Nella versione combinata, inoltre, è dotata di una vasca superiore dove poter scaldare il prodotto. Il computer di bordo include 52 programmi grazie ai quali è possibile lavorare in modo semplice e automatico con parametri preimpostati o in modo manuale.SmartMix RHT4/20 è una macchina combinata composta da 2 vasche. La vasca superiore ha la sola funzione di riscaldamento (bollitore) e la vasca inferiore è un mantecatore con regolazione “Ad-Hoc” della corretta consistenza del gelato. I due cilindri possono lavorare insieme, l’utente può riscaldare le miscele nella vasca superiore e trasferirle direttamente nella vasca inferiore per mantecarle e produrre gelato o sorbetto. Il trasferimento della miscela dal cilindro superiore a quello inferiore avviene attraverso una valvola interna a farfalla in acciaio. In questo modo è possibile caricare nella vasca superiore la quantità di miscela che si intende mantecare in quella inferiore, bilanciando singolarmente ogni ricetta (per produrre gelati in sequenza attraverso lo shock termico).I mantecatori ad estrazione manuale della linea MasterGel Time Control sono dotati di tecnologie innovative, sapientemente coniugate con la facilità di utilizzo per qualsiasi operatore. Molto flessibili e adattabili alle più svariate esigenze, il tutto per rendere più agevole il lavoro nel laboratorio dell’artigiano.Sono davvero molti i plus, a cominciare dal doppio coperchio per l’inserimento di ingredienti con l’agitatore in movimento, un micro magnete per l’arresto dell’agitatore all’apertura del coperchio e lo scarico dell’acqua di lavaggio posto direttamente sulla vasca di produzione del gelato, ideale per una pulizia agevole e per un’igiene sicura. La vasca di produzione verticale permette di controllare la trasformazione della miscela durante tutta la fase di lavoro e visto che gli ingegneri di casa Staff sono molto attenti alle connessioni tra prodotti, i mantecatori BTM/BFM sono un connubio perfetto insieme alle V410, conservatori di ultima generazione, pratici da utilizzare e dal look moderno ed elegante.Piccola, ma dotata di grandi capacità, Visagel è disponibile sia nella versione classica che con carapine. Da sempre attenta ai trend del momento, Staff Ice System offre, a chi vuole creare un piccolo corner nel proprio ristorante per la produzione di gelato, l’aiuto necessario per rispondere a queste richieste con Visagel, dedicata ad un concetto di conservazione molto evoluta. Grazie alle dimensioni ridotte e ai quattro pozzetti (o in alternativa quattro vaschette) di cui è dotata, è possibile riservare spazio ai gusti di “minore” consumo, come quelli destinati ad un target specifico.Visagel è caratterizzata da numerosi plus: termostato elettronico, temperature regolabili positive e negative, conservatore configurabile a seconda delle necessità, unità frigo posizionabile sia lateralmente che nella parte inferiore, possibilità di ruotare il coperchio su tutti e quattro i lati per un più comodo accesso, possibilità di impostare diverse temperature (nella versione 840) per garantire la corretta spatolabilità del gelato (senza modificare la ricetta), minore manutenzione grazie all’evaporazione statica, impianto frigorifero tropicalizzato (fino a 43°C).È tutto pronto per la prossima edizione del Sigep di Rimini, un evento imperdibile in cui l’azienda offre costantemente notizie interessanti, con la partecipazione di rinomati chef e pasticceri. Nell’edizione 2020, che si svolgerà dal 18 al 22 gennaio, ci sarà come ospite il Maestro Pino Scaringella, uno dei più importanti gelatieri nel mondo. Dedicando la sua vita all’universo del gelato artigianale, dona ora la sua passione e creatività ai giovani gelatieri del futuro. Il Maestro presenterà anche le ultime novità di Staff Ice System.Oltre ai prodotti, l’azienda vuole condividere con tutti i visitatori l’esperienza e la conoscenza del gelato e del dessert artigianale, con l’eccellenza della sua scuola “Accademia del Gelato”. Per questo motivo ci saranno molti momenti formativi e culinari, ognuno progettato per diversi livelli di esperienza.Posizione a Sigep 2020:Per informazioni: www.staff1959.com