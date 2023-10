Le Mesnil 2018 e Ma Vie en Rose: i nuovi Champagne di Alberto Massucco

È riuscito a fare un piccolo capolavoro. Alberto Massucco, imprenditore metalmeccanico piemontese, da cinque anni è il primo italiano a produrre Champagne da propri vigneti. Una passione che ha preso corpo importando le bottiglie di alcuni vigneron selezionati, ma a cui ha fatto seguito l’impegno in presa diretta con l’acquisto di due vigne in Champagne. Questo grazie all’incontro con Erick De Sousa, produttore di elevata caratura scomparso da poco meno di un anno.

Le Mesnil 2018 e Ma Vie en Rose

Chardonnay in purezza e Rosé d'assemblage

La linea Alberto Massucco oggi si presenta al mercato con un interessante ventaglio di etichette, due appena presentate nel corso della festa Champagne en liberté sulla terrazza di Castello Brown in vetta al monte che domina la baia di Portofino. Si tratta di Le Mesnil 2018 e di Ma Vie en Rose. Chardonnay in purezza prodotto con uve provenienti dal villaggio Grand Cru di Le Mesnil sur Oger, questa annata 2018 ha donato un vino prezioso caratterizzato da fine perlage. Sviluppa note di muschio ed erbe aromatiche. Sorso deciso, importante. Riposa tre anni sui lieviti.

La baia di Portofino da Castello Brown



Ma Vie en Rose, vendemmia 2018, è un Rosé d’assemblage realizzato con Pinot Noir di Bouzy (90%) a cui è stato aggiunto vin rouge di Ambonnay, entrambi villaggi Grand Cru. Il primo Rosé di Massucco presenta un profilo aromatico intenso. Note olfattive di frutta esotica e fragoline di bosco e lamponi. In chiusura la garbata freschezza del pompelmo rosa. Le uve hanno riposato tre anni e mezzo sui lieviti.

Alberto Massucco

Richieste superiori alla produzione

«Stiamo andando avanti e siamo stati capiti – ha spiegato Alberto Massucco – Abbiamo richieste superiori alla capacità di produzione, che oggi per tutta la linea si attesta sulle 35 mila bottiglie. Il nostro obiettivo è quello di espanderci ulteriormente per raddoppiare la produzione». Massucco ha portato in Champagne e nei suoi Champagne il gusto italiano e la sua interpretazione si è rivelata vincente. «Prossimo traguardo – ha sottolineato - ma questa volta in Italia, la realizzazione presso la sede in Piemonte di due cantine, una dedicata ai vigneron, l’altra alla linea Alberto Massucco Champagne. In progetto anche uno spazio dedicato a ospitare eventi e un ristorante».

Una linea di alta gamma

Le due etichette novità si affiancano a AMC 00 (50% Chardonnay, 30% Pinot Noir, 20% Meunier), AMC 02 (50% Chardonnay, 30% Pinot Noir, 20% Meunier), AMC 05 Magnum (50% Chardonnay, 30% Pinot Noir, 20% Meunier) e agli Chardonnay in purezza Millesimato 2018 Alberto, Cuvée Mirede, Mon idée de Cramant, 100%. La festa Champagne en liberté è stata impreziosita dal menu firmato Da Vittorio. Immancabili i paccheri di Chicco Cerea.

Alberto Massucco Champagne

via Luigi Massucco - 10081 Castellamonte (To)

Tel 0124 518577