La Cantina Defilippi scommette sul Vermouth di Torino Rosso

La cantina Defilippi - I Gessi ha presentato il suo suo secondo Vermouth. Dopo quello bianco, arriva anche il Vermouth di Torino Rosso. L’accattivante prodotto frutto di una ricerca meticolosa e basata su di una ricetta storica è stato presentato presso il Pozzo American Bar nella centralissima Strada Nuova di Pavia, uno dei luoghi sacri della mixology pavese.

Il Vermouth di Torino Rosso di Defilippi

La nuova bevanda della famiglia Defilippi ha riscontrato pareri favorevoli di esperti, giornalisti e barman che hanno accettato l’invito della cantina partecipando numerosi alla “prima assoluta”. Ad introdurre il prodotto spiegandone la storia è stato Alessandro Defilippi, che insieme al fratello Federico rappresentano la quinta generazione della cantina con sede ad Oliva Gessi: «Il vermouth Defilippi nasce da un'antica ricetta che affonda le sue radici all'inizio del secolo scorso. Era infatti il 1907, anno di fondazione della SVIC (Società vitivinicola Casteggio, oggi marchio di proprietà di Terre d’Oltrepò), quando la ricetta prese per la prima volta forma».

Alessandro Defilippi, dietro al bancone, spiega il nuovo prodotto

«La famiglia Sernagiotto, tra i protagonisti di questa storica azienda, custodì gelosamente per quasi un secolo la ricetta che donò, solo negli anni 2000, alla nostra famiglia. Nel 2017 abbiamo deciso di riportare alla luce questo incredibile prodotto, capace ancora oggi di stregare con la sua forte personalità. Quello rosso, rispetto a quello bianco uscito qualche anno fa, è sicuramente più morbido, caldo e avvolgente, ha un sorso ampio, persistente che chiude delicatamente con note speziate». Una descrizione dei marcatori che ha trovato tutti concordi in quanto al naso si mescolano note fruttate con quelle più avvolgenti delle spezie. In bocca le impressioni olfattive si confermano con un gusto delicato e vinoso, caratterizzato da un piacevole tono amaro, grande freschezza, complessità ed intensità.

Vermouth, l'origine del nome e del prodotto tipico di Torino

Oggi la famiglia Defilippi è l’unica in Oltrepò, con la cantina cooperativistica Terre d’Oltrepò, a proporre due versioni di Vermouth (bianco e rosso) andando incontro al tendenze del mercato che evidenziano un ritorno di questi prodotti dal sapore “retrò”. L’origine della definizione Vermouth è, infatti, da collegare alla parola tedesca “Wermut” usata per definire la pianta Artemisia Absinthites alla base del medicinale di cui si ha memoria già in trattati risalenti ai primi secoli dopo Cristo.

I due Vermouth, rosso e bianco, dell‘azienda Defilippi

A dimostrazione della storicità di questa bevanda. Resta soltanto un medicinale fino al Rinascimento quando l’uso di spezie orientali come cannella, chiodi di garofano o rabarbaro ne arricchisce la ricetta. Già dal ‘400 i piemontesi avevano fama di ottimi distillatori e liquoristi, ma è nel 1736 che a Torino per la prima volta viene descritto nel codice farmaceutico il “Vinum Absinthites” composto dalle sommità fiorite dell’assenzio e dalle radici del calamo aromatico.

Vermouth, come i Defilippi hanno trasformato l'antica ricetta

Nella stessa città esisteva addirittura una Confraternita di arti e mestieri che riuniva tutti i produttori di nuovi liquori la quale rese grande la tradizione piemontese per queste tipologie anche producendo i primi “Vermouth di Torino” in bottiglia; prodotti dolci, balsamici, alcolici e conservabili. A metà ‘800 il prodotto inizia a diffondersi. Così Alessandro Defilippi: «Abbiamo voluto dare valore al prezioso dono fatto dalla famiglia Sernagiotto a mio padre Emilio trasformando l’antica ricetta, che gelosamente custodiamo anche con un pizzico di affetto, in un prodotto giovane, ideale da bere al naturale come aperitivo ma anche come base per i principali cocktail italiani. Come vuole il disciplinare del Vermouth di Torino Rosso al suo interno c’è, nel ricco ventaglio di botaniche, anche una piccola dose di assenzio ed ovviamente del caramello. Quello rosso si va ad aggiungere alla versione in bianco, dai tratti sicuramente più esotici, al naso è caratterizzato da sentori di frutta gialla ed erbe aromatiche che donano un tocco balsamico. Al palato è bilanciato, dolce ma chiude con una bella acidità che invoglia a berne ancora. Ideale come aperitivo con ghiaccio e scorza d’arancia e in tutti i cocktail classici italiani». I due prodotti possono essere degustati in un “viaggio” accompagnato dai fratelli Defilippi presso la Cascina Americana di Lungavilla, l’elegante enoteca di famiglia, dal mercoledì al sabato, dalle 15 alle 18,30.

Cantina Defilippi - I Gessi

Frazione Fossa, 8 - 27050 Oliva Gessi (Pv)

Tel: 0383 896606