Lollobrigida “custode” della cucina italiana: nati 3 premi per i Maestri del cibo

Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha introdotto tre nuove distinzioni onorifiche per promuovere le tradizioni culinarie italiane e valorizzare le professioni correlate. E trattasi del "Maestro dell'arte della cucina italiana", il "Maestro delle arti applicate alle preparazioni alimentari italiane" e il "Maestro dell'artigianato alimentare italiano". Secondo il nuovo disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Masaf (Ministero delle Attività Alimentari e Forestali), oltre al tanto discusso Decreto omnibus, il riconoscimento sarà assegnato a coloro che si sono distinti nel campo della gastronomia in modo eccezionale, contribuendo a esaltare il prestigio della cucina italiana e rappresentando il paese in modo positivo.

Il ministro Francesco Lollobrigida

Vuoi diventare uno dei maestri della cucina italiana? Ecco quello che devi sapere

Affinché si possa ottenere questa nuova onorificenza, è necessario soddisfare vari requisiti, come aver completato un percorso formativo di lunga durata, accumulare almeno 15 anni di esperienza comprovata nel settore, mantenere un comportamento civile e sociale esemplare e rispettare gli obblighi fiscali e previdenziali. Le candidature per questa distinzione devono essere presentate al Ministero dell'Agricoltura entro il 30 aprile di ogni anno. Un nuovo comitato sarà responsabile di valutare le candidature, con rappresentanti da diverse istituzioni, tra cui Palazzo Chigi, il Masaf, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), il dicastero dell'Istruzione e del Merito, e un rappresentante per ciascuna delle categorie professionali che possono essere premiate.

Gli impegni di Lollobrigida per la tutela e la valorizzazione del Made in Italy

Questo (ennesimo) impegno di Lollobrigida nei confronti della cucina italiana si riflette anche in altre iniziative che ha promosso. Il ministro, infatti, ha anche istituito la Giornata Nazionale del Made in Italy, un evento che celebra i prodotti e le tradizioni culinarie italiane, contribuendo così a preservare e promuovere il patrimonio gastronomico del paese. Inoltre, la sua iniziativa di candidare la cucina italiana come Patrimonio dell'Umanità Unesco evidenzia il suo impegno a garantire che questa cultura enogastronomica unica venga riconosciuta e tutelata a livello internazionale.

Ma non solo. Perché il ministro Lollobrigida ha anche dimostrato un grande interesse per la qualità e l'autenticità degli alimenti consumati dagli italiani. Ha introdotto il divieto di produzione e commercializzazione di carne sintetica e insetti, una mossa che preserva le radici culturali e la natura distintiva della cucina nazionale.