Ordina l’aragosta, ma la libera in mare: gesto animalista di una turista in Sardegna

L’amore per gli animali fa fare grandi cose. Così, una turista svizzera in vacanza in Gallura, non riuscendo a sopportare il triste destino di un’aragosta nell’acquario del ristorante Gente di Mare a Golfo Aranci pronta per essere cucinata, l’ha comprata e liberata in mare.

Turista compra l'aragosta al ristorante per liberarla in mare

L’episodio risale a giovedì 14 settembre, davanti agli occhi prima increduli e poi emozionati dei proprietari del ristorante, Antonio e Gianluca Fasolino: «Lei era felicissima, voleva fare un gesto buono» ha raccontato all'Ansa, Antonio Fasolino.

Così l’aragosta di circa un chilo è stata liberata. Il video della liberazione sta facendo il giro del web suscitando commenti, pro e contro, il gesto della turista animalista.