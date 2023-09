Litiga con il proprietario: licenziato il cuoco del tristellato Chef’s Table

Chef's Table at Brooklyn Fare, un ristorante di New York premiato con tre stelle Michelin, sembrava prosperare per oltre dieci anni in una città con una concorrenza culinaria di alto livello. Inizialmente aperto a Brooklyn nel 2009, nel 2016 si trasferì a Manhattan, occupando un piccolo spazio nel retro di un supermercato ma diventando rapidamente un'ambita destinazione gastronomica. Nonostante il menu fosse al prezzo di 430 dollari a persona, i pochi posti disponibili erano prenotati mesi in anticipo. Ma, a luglio, il ristorante ha chiuso inaspettatamente dopo una disputa legale tra lo chef César Ramirez e il proprietario Moneer Issa, come riportato dal New York Times. Attenzione, però, perché il locale riaprirà i battenti ad ottobre con una nuova squadra.

Lo chef César Ramirez

Perché lo Chef's Table di New York ha chiuso?

La formula del ristorante comprendeva una serie di assaggi di ispirazione giapponese elaborati con tecniche francesi. La ragione esatta della chiusura improvvisa e del licenziamento di Ramirez da parte di Issa, però, non è chiara, ma Ramirez ha presentato una causa legale contro Issa e la sua azienda, Manhattan Fare Corp, affermando che il suo licenziamento era illegale e chiedendo milioni di dollari per diffamazione, salari non pagati e altri danni.

Lo Chef's Table at Brooklyn Fare

Da parte sua, Issa ha sostenuto che Ramirez avesse sottratto al ristorante beni del valore di oltre 100.000 dollari, tra cui stoviglie, attrezzature e casse di vino. Inoltre, avrebbe influenzato alcuni membri del personale a lasciare il ristorante per seguirlo in una nuova impresa, violando così gli accordi. Ramirez ha ribattuto che aveva acquistato personalmente attrezzature costose, che poi aveva messo a disposizione del ristorante senza alcun obbligo.

Lo Chef's Table di New York riapre ad ottobre con una nuova squadra

Ora, come già annunciato poc'anzi, la notizia inaspettata è che il ristorante riaprirà il 4 ottobre con un'intera squadra creativa nuova. E i prescelti di Mooner Issa sono gli chef Max Natmessnig e Marco Prins.