Arte contemporanea protagonista all'Hotel Artemide di Roma

L'arte ha, tra le sue varie missioni, quella di stupire e quella di sensibilizzare su un determinato tema. Un duplice obiettivo che è riuscito a centrare Alessandro Gerull. L'artista, nato a Milano nel 1998, ma di origini tedesche, ha avviato nel 2019 "GarbageCycle", una serie nella quale utilizza materiali di scarto come plastica e metallo, trasformandoli in forme geometriche tridimensionali e conferendo loro una nuova identità estetica attraverso l'uso sapiente del colore. L'ultima opera di questa serie si chiama "Nordstern" ed è esposta nella hall dell'Hotel Artemide di Roma.

Nordstern, l'opera d'arte nella hall dell'Hotel Artemide

L'arte di Gerull esposta all'Hotel Artemide di Roma

"Nordstern" (Stella Polare), inserita in questa serie, evoca simbolicamente la forma di un albero di Natale, ma in modo sintetizzato nell'ottaedro, un solido platonico. Quest'opera non solo celebra la simbologia dell'albero natalizio ma incorpora anche il concetto di luce come guida, come suggerisce il suo stesso titolo. La capacità di Gerull di trasformare i rifiuti in opere d'arte, sottolinea l'importanza della riflessione sull'ecologia e la sostenibilità ambientale. "Nordstern", attraverso l'uniformità dei suoi elementi compositivi, trasmette un forte messaggio visivo sulla necessità di un approccio più consapevole verso i materiali di scarto.

L'Hotel Artemide, elegante quattro stelle di via Nazionale, parte del Gruppo Space Hotels, non è nuovo a questo genere di iniziative. Da sempre, infatti, promuove progetti artistici e di sensibilizzazione sul tema della tutela dell'ambiente. L'ultima iniziativa si inserisce nella serie di progetti culturali intrapresi dall'hotel, incluso il successo della collezione ART-emide, ora ospitata in una sala dedicata.

Hotel Artemide

Via Nazionale 22 - 00184 Roma

Tel 06489911