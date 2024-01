Peach fuzz: ecco 5 cibi che richiamano il colore Pantone per il 2024

Si chiama peach fuzz ed è una delicata tonalità del color pesca. Una via di mezzo, elegante e raffinata, tra il rosa e l'arancione. È il colore Pantone per il 2024 scelto, come accade ormai ogni anno dall'inizio del millennio, dall'azienda statunitense Pantone. Stando alla realtà fondata da Lawrence Herbert negli anni '60 il peach fuzz nei prossimi dodici mesi influenzerà la moda, il design, l'arte e, in alcuni casi, persino i viaggi. Noi abbiamo voluto osare di più, e abbiamo deciso di trovare anche cinque ingredienti che potessero in qualche modo richiamare il colore del 2024, indicandovi come potete divertirvi a usarli in cucina per stupire i vostri ospiti.

Cinque cibi che richiamano il peach fuzz, il colore Pantone per il 2024

1. Salmone

È proprio il caso di dirlo: il salmone piace (quasi) a tutti. Alla griglia, al vapore, appena scottato e anche crudo, questo pesce è gradito anche a chi fa il difficile con altri prodotti ittici poiché i suoi tranci sono quasi privi di spine e ha un gusto equilibrato che piace anche a chi non ama i sapori forti. La sushi mania poi, non ha fatto altro che aumentarne il valore gastronomico. Dopo averlo apprezzato su piccoli nighiri, uramaki al limite del foodporn e leggere tartare, non lo abbiamo più abbandonato. Ma è buono, anzi buonissimo, anche all'italiana.

Il salmone

La maggior parte dei salmoni che consumiamo in Italia arrivano dai mari settentrionali e dai fiumi che vi confluiscono. Se allevati, i salmoni hanno un colore uniforme e carni morbide, un po' più grasso e quindi più saporito di quello selvaggio. I migliori esemplari sono quelli allevati in modo estensivo, in condizioni che simulano quelle naturali e nel pieno rispetto dell'ambiente. La maggior parte del salmone d'allevamento venduto in Italia proviene dalla Norvegia, all'avanguardia nei sistemi di allevamento sostenibile. Per verificarne la freschezza, controllate che la pelle sia priva di ammaccature e parti danneggiate e ricoperta da una patina umida e gelatinosa. Gli occhi dovranno essere brillanti, la polpa ben attaccata alla lisca.

Come utilizzarlo? Ci sono mille possibilità: in un'insalata appena scottato (ecco, lì sarà proprio di color peach fuzz!), cotto a scaloppina con una leggera infarinatura all'esterno, abbrustolino a fiamma viva sulla griglia oppure spadellato con dell'olio evo e del finocchietto per una linguina classica.

2. Barbabietola

La barbabietola è un ottimo colorante naturale con cui si possono realizzare tanti sfiziosi esperimenti in cucina. Il suo colore non è proprio quello del peach fuzz ma usandola nelle giuste dosi il risultato che cerchiamo in questo articolo sarà praticamente perfetto.

Gnocchi alla barbabietola

Un'idea pratica e veloce? Degli gnocchi alla barbabietola: assumeranno un colore rosa scarico e saranno ottimi da servire con un semplice condimento di burro e salvia, ma si sposeranno perfettamente anche dei formaggi, come una fonduta di taleggio, Parmigiano o di pecorino, se vogliamo spingere di più sul gusto. Con la barbabietola precotta, inoltre, si possono creare originali varianti di grandi classici, come per esempio i canederli di barbabietola. Se avete un animo estroso e amate stupire i vostri ospiti, gli gnocchi di barbabietola sono il primo piatto ideale per una cena diversa dal solito. E saranno in perfetto tema Pantone 2024.

3. Polpo

La carne del polpo è molto coriacea e se si tratta di polpo fresco va sfibrata prima della cottura battendola sul piano di lavoro. Per evitare questa operazione è sempre meglio prediligere il polpo congelato. Oppure si può acquistare fresco, pulirlo e lavarlo bene per poi congelarlo per un paio di giorni e decongelarlo prima di cucinarlo. Il congelamento infatti rompe le fibre muscolari e le rende morbide.

Il polpo

Come ottenere un polpo dal perfetto color peach fuzz? Grigliandolo. Vi diamo la ricetta, facile e veloce:

Mettete sul fuoco una pentola con abbondante acqua salata e 2 cucchiai di aceto e portate a bollore. Immergete il polpo fresco per qualche secondo nell'acqua bollente tenendolo per la testa e in questo modo i tentacoli si arricceranno. Se invece utilizzate un prodotto congelato potete buttarlo direttamente nell'acqua bollente con sale e aceto.

Cuocete il polpo intero o a pezzi per circa 30 minuti. È pronto quando riuscirete a prenderlo con la forchetta.

Una volta freddo immergetelo nella marinatura preparata mescolando olio, aceto, succo di limone, sale, pepe e prezzemolo tritato al coltello. Lasciatelo riposare per 30 minuti e poi scolatelo un po' e cuocetelo sulla piastra caldissima per pochi minuti finché non sarà abbrustolito fuori e morbido all'interno.

Condite con olio, sale, pepe e prezzemolo e servite con verdure grigliate o patate al vapore.

4. Ricciola

Un altro ingrediente dal perfetto color peach fuzz è la ricciola che, se marinata nei giusti tempi, può regalarci enormi soddisfazioni. In particolare, vi parliamo del gravlax, una sorta di marinatura a secco in zucchero di canna, sale e aneto che permette al pesce di sprigionare tutta la tenerezza delle sue carni e ne esalta notevolmente il sapore. Girando per la Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia e Islanda avrete modo di provare questa ricetta per i filetti di salmone: dopo la marinatura vengono tagliati in fettine molto sottili e ricordano le fettine di salmone affumicato.

La ricciola

Noi vi proponiamo una versione che omaggia uno dei pesci più prelibati del mar Mediterraneo: la ricciola, appunto, caratterizzata da carni estremamente pregiate e che si prestano perfettamente a questo tipo di preparazioni senza cottura. Realizzate anche voi il nostro gravlax di ricciola e utilizzatelo per allestire un buffet a tema nordico ma con un tocco in più. Con questo procedimento il colore della carne della ricciola assumerà un peach fuzz incredibile. Ma attenzione: non fatela cuocere altrimenti il pesce diventerà bianco.

5. Pompelmo

Quello rosa, ovviamente, che è una delle varietà più popolari di questo frutto dal sapore dolce e leggermente acidulo. Questa varietà è comunemente utilizzata sia come frutto fresco che per la produzione di succhi di pompelmo. La colorazione rosa\rossastra è dovuta alla presenza di una molecola nota come licopene, un carotenoide presente in maniera molto abbondante anche nel pomodoro. Il pompelmo è una preziosa fonte di vitamine e sali minerali benefici per la salute. Contiene una quantità significativa di vitamina C, un antiossidante che supporta il sistema immunitario e favorisce la salute della pelle. Alcune varietà di pompelmo forniscono anche vitamina A, importante per la salute della vista e del sistema immunitario. Contiene inoltre vitamine del gruppo B, come B1, B2 e B6, coinvolte nei processi metabolici del corpo. Il pompelmo è anche una buona fonte di potassio, essenziale per la salute cardiaca e la regolazione della pressione sanguigna. La presenza di fibre alimentari nella polpa contribuisce alla salute digestiva e al senso di sazietà.

Il pompelmo

Una ricetta color peach fuzz con questo frutto? Eccola: pompelmo al forno con zucchero e cannella. Tagliare i pompelmi a metà nel senso della larghezza, nel frattempo preriscaldare il forno in modalità statica a 200 gradi. È consigliare utilizzare un coltello affilato per praticare delle incisioni tra la polpa e la buccia di ogni metà di pompelmo per facilitare il consumo dopo la cottura. A questo punto spolverare ogni metà con zucchero di canna e cannella. Infornare i pompelmi nel forno preriscaldato per circa 15-20 minuti o finché lo zucchero non si sarà caramellizzato e i pompelmi saranno leggermente dorati. Sfornare i pompelmi e lasciarli intiepidire per qualche minuto. Si può guarnire con noci o mandorle tritate per un tocco croccante.