In tv i consigli di Ernst e Frau Knam per un San Valentino dolcissimo

Il mese di febbraio, con il suo romantico San Valentino, è sempre l'occasione perfetta per celebrare l'amore e condividere momenti speciali. E cosa c'è di più romantico di una cena preparata con amore da due degli chef più noti e talentuosi? A partire dal 10 febbraio alle 17:50, Food Network presenta "Il San Valentino di Food Network - Con Ernst e Frau Knam", un'esperienza culinaria particolare che ci guiderà attraverso un menu pensato appositamente per l'occasione.

Ernst e Frau Knam

Ernst Knam e Frau Knam: un amore in cucina

Il re del cioccolato, Ernst Knam, insieme alla sua dolce metà, Frau Knam, apriranno le porte del loro laboratorio per condividere con il pubblico una festa degli innamorati indimenticabile. La passione per la cucina e l'affetto reciproco si fondono in un connubio perfetto, dando vita a un menu straordinario che spazia dall'aperitivo al dolce.

San Valentino, un menu allettante per una cena da sogno con i Knam

Le proposte culinarie di Ernst e Frau Knam promettono di trasformare la cena di San Valentino in un’esperienza indimenticabile. Tra le proposte intriganti, spiccano la creme brulèe al brie con pere al pepe nero, un connubio di sapori dolci e salati che conquisterà i palati più esigenti. Non mancherà la pasta risottata con crema di piselli e capesante, un piatto che unisce la tradizione italiana a tocchi di creatività e raffinatezza.

Famiglia Knam e l'arte di conquistare con i sapori

La coppia di chef dimostrerà come la cucina possa essere un mezzo straordinario per esprimere amore e passione. «In amore vince chi cucina», sostengono Ernst e Frau Knam, suggerendo che questo speciale menu possa essere il colpo di grazia perfetto per Cupido, nel caso avesse mancato il bersaglio con le sue frecce. "Il San Valentino di Food Network - Con Ernst e Frau Knam" è una produzione di Jumpcutmedia ed è stato registrato nello studio Fuorizona di Milano per Warner Bros Discovery. Insomma, dal 10 febbraio sintonizzatevi su Food Network e lasciatevi trasportare dall’amore e dal gusto.