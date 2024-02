Arrivano i tappi certificati FSC® di Sugherificio Molinas

La storica azienda sarda Sugherificio Molinas, leader in Italia nella produzione di chiusure enologiche in sughero, ha reso disponibili le prime partite di tappi certificati FSC® realizzati con sughero proveniente da foreste di proprietà.

L’azienda calangianese ha iniziato il percorso per ottenere l’ambita certificazione FSC® nel 2021, divenendo la prima azienda in Italia a conseguire il riconoscimento per una foresta di sughero privata e di proprietà. La Certificazione FSC è una certificazione internazionale, indipendente e di terza parte, specifica per il settore forestale e i prodotti - legnosi e non legnosi - derivanti dalle foreste. Il percorso, durato più di un anno, ha coinvolto tutto il team del sugherificio, con attività di formazione sulla certificazione, sulle operazioni di gestione e di pianificazione, nonché sulle attività di monitoraggio.

Nel 2022 Sugherificio Molinas ha continuato a lavorare per incrementare la superficie delle proprie foreste certificate, arrivando agli attuali 169,06 ha grazie al riconoscimento delle due sugherete di proprietà situate nelle località di Montesu (24,37 ha in agro di Tempio Pausania) e di Monti di La Jesgia (45,39 ha in agro di Calangianus).

«Il raggiungimento di questo traguardo è il frutto di un lungo lavoro e di un grande impegno messo in atto da parte di tutti i nostri collaboratori. L’obiettivo era dar vita a un programma di sviluppo aziendale sostenibile, basato su comportamenti ambientali e sociali virtuosi e misurabili. Un lavoro che continueremo a perseguire, giorno dopo giorno» ha dichiarato Paolo Molinas, responsabile vendite di Sugherificio Molinas.

La sostenibilità è un tema sempre più importante per le aziende che lavorano il sughero, poiché devono dimostrare di essere responsabili non solo nei confronti dell'ambiente ma anche della comunità. In questo contesto, Sugherificio Molinas ha lavorato per realizzare tappi di alta qualità e capaci di rispondere alle richieste di un mercato in continua evoluzione e sempre più consapevole verso le tematiche ambientali.

Trascorso più di un anno dalla prima decortica delle foreste certificate FSC®, sono finalmente disponibili e ordinabili i tappi certificati. Un traguardo a lungo desiderato, ma anche la prova di come sia possibile coniugare in modo virtuoso la produzione di prodotti di altissima qualità con il rispetto dei principi della sostenibilità, per offrire ai cliente un reale valore aggiunto.

