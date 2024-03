Unilever, addio al Cornetto: ceduta la divisione gelati, tagliati 7.500 posti di lavoro

Il colosso anglo-olandese Unilever ha annunciato la scissione della divisione gelati, che comprende marchi iconici come Cornetto e Magnum. La decisione, che dovrebbe portare a una «Unilever più semplice, più mirata e con prestazioni più elevate», è stata accolta con favore dagli analisti e ha fatto schizzare il titolo in Borsa.

Unilever, il peso della divisione gelati

La divisione gelati di Unilever, che ha registrato un fatturato di 7,9 miliardi di euro nel 2023, «ha un modello operativo molto diverso» rispetto al resto del portafoglio aziendale, ha spiegato il presidente Ian Meakins: «La separazione creerà un business leader a livello mondiale con forti prospettive di crescita e un futuro entusiasmante come azienda autonoma».

Con la cessione del ramo gelati - 5 dei primi 10 marchi mondiali per vendita tra cui Walls (che include il Cornetto) e Magnum -, Unilever si concentrerà su quattro core business: bellezza e benessere, cura personale, cura della casa e nutrizione. «Semplificare il nostro portafoglio ci consentirà di sbloccare ulteriormente il potenziale di questo business», ha affermato il Ceo Hein Schumacher.

Unilever, la ristrutturazione dell’azienda

La ristrutturazione aziendale comporterà un piano di risparmi da 800 milioni di euro in tre anni, che impatterà su 7.500 posti di lavoro. «La ristrutturazione avverrà in consultazione con i rappresentanti dei dipendenti e con rispetto e attenzione per coloro che sono interessati", ha assicurato Schumacher.

La notizia della scissione della divisione gelati è stata accolta con favore dagli investitori. Il titolo Unilever ha aperto a +6% e ha proseguito la sua corsa a +5,29%. «Il piano di Unilever di separare il ramo gelati ha senso, elimina la stagionalità e il trascinamento verso bassi margini», ha commentato un analista.

Unilever, il futuro del business dei gelati

Al momento non è chiaro quale sarà il futuro del business dei gelati di Unilever. L'azienda ha affermato che la "scissione di ice cream" è la modalità di separazione «più probabile", ma che «verranno prese in considerazione altre opzioni per massimizzare i ritorni per gli azionisti». Il completamento dell'operazione è atteso entro la fine del 2025.