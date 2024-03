Stai progettando la prossima vacanza? Ecco i 10 consigli da [non] seguire in viaggio

Seguire o no i consigli? Il mondo dei consigli di viaggio è pieno di ansia e contraddizioni. E, in molti casi, soprattutto quando si parla di vacanze la certezza di un uomo può essere la catastrofe di un altro… Quindi come fare a destreggiarsi tra i consigli (spesso non richiesti) di chi vuole sapere di più di te sul tuo viaggio dei sogni? Ecco una lista dei consigli di viaggio (stilata Julianna Marshall, esperta di viaggi dell'International Drivers Association), più contraddittori, che sotto sotto si rivelano inutili per il successo del viaggio.

Ci sono tanti consigli di viaggio che è meglio non seguire

1. Non parlare con gli sconosciuti

I consigli risalenti all'epoca della scuola elementare stanno condizionando le tue avventure da adulto? Sebbene la cautela sia fondamentale, l'isolamento totale può portare a perdere opportunità di conoscere i locali, vivere esperienze uniche e fare amicizia in tutto il mondo. Juliana Marshall consiglia: «Mantieni la guardia alta, ma accogli con favore le interazioni sincere».

2. Segui il piano

Sebbene un piano ben congegnato possa evitare mal di testa, può anche ancorarti alla rigidità. A volte, deviare dal percorso battuto porta alle esperienze più memorabili. «Abbraccia la spontaneità - incoraggia Marshall - è uno dei più grandi doni del viaggio».

3. Sottoscrivi sempre un'assicurazione di viaggio

Sebbene l'assicurazione ti prepari per le emergenze, potrebbe non essere necessaria per tutte le avventure, specialmente per i viaggi brevi e a basso rischio. Marshall suggerisce: «Capire le tue esigenze e i rischi inerenti ai tuoi viaggi è un approccio più intelligente».

4. Impacchetta tutto, giusto per sicurezza

Nel viaggio, meno è effettivamente di più. Imballare troppo può essere un peso. Come afferma Marshall, «Viaggia leggero, porta flessibilità, mobilità e riduce le preoccupazioni per i bagagli smarriti o danneggiati».

5. Segui solo il percorso turistico

I luoghi turistici sono popolari per un motivo; tuttavia, esplorare luoghi meno battuti offre spesso un'esperienza più arricchente. «Mantenere un equilibrio tra i siti famosi e i segreti locali può fornire un'esperienza di viaggio completa» suggerisce Marshall.

6. Mangia dove mangiano i locali

I ristoranti locali di solito servono cibo delizioso e autentico. Tuttavia, è necessario esercitare cautela. Non tutti i luoghi locali seguono pratiche igieniche. Marshall consiglia: «Ascolta i consigli locali, ma fai anche la tua indagine».

7. Non usare mai carte di credito

Sebbene sia saggio diffidare delle frodi e delle commissioni, l'uso delle carte può essere un salvavita, soprattutto durante le emergenze o se rimani senza contanti. I viaggiatori corrono un rischio maggiore di cadere vittime di frodi, specialmente in ambienti non familiari dove possono esistere barriere linguistiche. Mentre il denaro contante smarrito o rubato è irrecuperabile, segnalare tempestivamente una carta di credito smarrita o rubata può impedirne l'uso non autorizzato e facilitare l'emissione di una carta sostitutiva. «Assicurati di avere una carta che offre buone tariffe internazionali, se possibile» dice Marshall.

8. Opta sempre per l'alloggio più economico

Sebbene le decisioni attente al budget siano lodevoli, un'eccessiva parsimonia potrebbe compromettere la sicurezza e il comfort. Marshall suggerisce: «Investi in un posto decente dove dormire; determina il tono della tua intera esperienza di viaggio».

Non solo consigli, in vacanza ognuno deve trovare la sua strada

9. Prenota tutto in anticipo

La prenotazione anticipata può eliminare lo stress, ma può anche soffocare la gioia della spontaneità. «Prenota solo ciò che è necessario - consiglia Marshall - lascia spazio per piani e possibilità inaspettate».

10. Evita di viaggiare da solo

Viaggiare da soli può sembrare intimidatorio, ma può essere un'esperienza gratificante e di auto-riflessione. «Non lasciare che la paura freni i tuoi sogni di viaggio» dichiara Marshall, «i viaggi da soli possono essere arricchenti».