“Vista Lago di Como” è il miglior boutique hotel d'Italia e d'Europa

Vista Lago di Como, primo e unico boutique hotel 5 stelle di lusso nel cuore di Como e parte del Gruppo LarioHotels, scala le classifiche degli autorevoli World Travel Awards e conquista il primo posto come Europe's Leading Boutique Hotel 2024 (per la prima volta nella storia) e Italy's Leading Boutique Hotel 2024 (per il secondo anno di fila).

Il panorama dalle camere dell'hotel Vista Lago di Como

Vista Lago di Como, i premi di World Travel Awards una garanzia di eccellenza

I premi, presentati mercoledì 6 marzo in occasione della serata di gala e premiazione al Ritz Carlton di Berlino, sono una garanzia di eccellenza, un riferimento per tutti gli operatori del settore e una bussola per i viaggiatori più attenti ed esigenti. Le due classifiche 2024 che includono la struttura comasca comprendono: 14 dei più rinomati boutique hotel in tutta Europa e 15 dei più prestigiosi alberghi italiani, entrambi con Vista Lago di Como al primo posto. «Per prima cosa ringrazio tutto il team di lavoro che si impegna quotidianamente con un forte senso di responsabilità, per offrire sempre un servizio di altissima qualità e rendere unica l'esperienza di ogni ospite. Questi sono premi proprio per loro. Da parte mia non posso che essere orgogliosa dei titoli conseguiti. Essere premiati come eccellenze in un mondo competitivo come quello del lusso è un incentivo per tutti noi a fare sempre meglio» ha commentato Bianca Passera, presidente di LarioHotels.

Definiti gli “Oscar del turismo” e considerati tra i riconoscimenti più prestigiosi in ambito turistico in tutto il mondo, dal 1993 i World Travel Awards (Wta) premiano le strutture di pregio dell'ospitalità internazionale, che si sono distinte nel corso dell'anno per la qualità dei servizi offerti. Il processo di votazione si svolge online durante una campagna di comunicazione della durata di un anno e aperta a tutti: da esperti qualificati del settore dei viaggi e del turismo ai consumatori.

Vista Lago di Como si impegna a garantire un soggiorno unico

Si conferma, quindi, l'impegno costante di Vista a garantire un soggiorno unico, perché fatto su misura dell'ospite, dove la cura dei dettagli esalta la bellezza del luogo, il servizio è eccellente, e la “vista” unica: non solo lo sguardo sulle bellezze paesaggistiche che si possono godere dalle sue finestre ma anche la scoperta del territorio, attraverso esperienze individuali, uniche e mai uguali a sé stesse.