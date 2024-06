Il numero di maggio di Check-In ci porta a Sorrento, posizionata come un balcone affacciato sul mare dell’omonima penisola. È una meta di viaggio assolutamente da non perdere. Una città che regala agli occhi degli spettacoli mozzafiato, un mix di storia, cultura e tradizioni, e paesaggi unici, con le sue scogliere a picco sul mare, il profumo degli agrumi e la calda ospitalità dei suoi abitanti. Seguiteci per scoprire alcuni degli indirizzi da non perdere! Si parte con 3 alberghi 5 stelle: l’Hotel Mediterraneo con la sua ospitalità di classe, il nuovo Ara Maris e ancora la proposta dello Zest Restaurant del Grand Hotel La Favorita. Perché poi non godere di un momento di relax alla Pergola Bar a Champagne del Grand Hotel Excelsior Vittoria? Non solo cucina di hotel però, facciamo un salto al Ristorante Tasso o al Tonì o ancora al Soul&Fish. E per chiudere, siamo in Campania, e non poteva mancare la pizza, in questo caso quella di Antonino Esposito!

Oltre ai profumi e alle meraviglie di Sorrento, lasciatevi guidare in un viaggio alla scoperta dell'Armenia, un paese a metà tra Oriente e Occidente, capace di regalare continue sorprese: antichi monasteri tra le montagne, vallate a perdita d’occhio e una tradizione vitivinicola millenaria. Conosciuta ai più per il passato doloroso ma oggi in cerca di riscatto, l’Armenia è la destinazione del momento.

Check-In: alla scoperta di Sorrento e della sua ospitalità di classe

E da un confine sell'Europa all'altro passiamo poi a Gibilterra, celebre colonia britannica dove il Mare nostrum incontra l’Atlantico. Una città (non per tutti) dove più culture si incontrano, dalla inglese alla spagnola, dalla genovese alla nordafricana. E per restare sempre in Europa, in Tirolo, andiamo ad Hall, gemma nascosta del Tirolo tra arte, storia e cucina.

Il consueto appuntamento con la "Capitale della cultura... a Tavola" ci porta invece a scoprire la Fano marinara, tra tour guidati e antiche pratiche di pesca. Non potevano poi mancare anche sul numero di maggio alcune perle dell'accoglienza, sia in Italia che all'estero. Partiamo dalla Gallura immergendoci nei giardini della splendida country house Albero Capovolto, oppure fermiamoci nella splendida isola del Giglio, per dormire nel Faro Capel Rosso, sempre al mare, in Liguria, l'Hotel Windsor, sulla spiaggia di Laigueglia e poi in Basilicata nella splendida Maratea all'Hotel Santavenere.

E in Alto Adige ecco due indirizzi segnalati: il nuovissimo Atto Suites & Cuisine a San Candido e poi all'Ansitz Steinbock di Villandro. Non dimentichiamo l'enoturismo, prima tappa al Castello di Fonterutoli a Castellina in Chianti e poi una tappa sulle colline modenesi a Castelvetro da Opera 02, agriturismo, ristorante e resort di charme.