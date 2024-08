Giardino Sigurtà: uno dei parchi più belli al mondo verso una stagione da record

«La terra è un solo Paese, siamo onde dello stesso mare, foglie dello stesso albero, fiori dello stesso giardino.» È il messaggio della Fratellanza che accompagna e invita a riflettere i visitatori del parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio. «Da marzo scorso e fino ad oggi, già 200mila persone sono entrate in uno dei parchi più belli al mondo - dicono i proprietari, Magda e Giuseppe Sigurtà - che si estende su 600mila metri quadrati a ridosso del fiume Mincio. Un'oasi naturale, a due passi da Verona, nella quale lavorano a pieno regime 50 persone e che si accinge a battere il record dello scorso anno, con oltre 400mila visitatori. Tanti italiani e molti stranieri provenienti dal vicino lago di Garda. In maggioranza tedeschi, anche se quest'anno se ne vedono meno del passato a causa dell'aumento dei costi degli alberghi e delle RC auto. Le compagnie germaniche infatti, dopo lo "sconquasso" del luglio '23, non assicurano più i mezzi contro i danni del maltempo».

Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, si prepara ad un‘altra stagione da record

Eventi estivi al Giardino Sigurtà: concerti, cosplay e rievocazioni storiche

E nel cuore della stagione turistica, dove l'imperativo d'obbligo è quello di assaggiare i mitici tortellini di Valeggio ripieni di zucca o carne e visitare Borghetto, uno dei borghi più belli d'Italia, tornano a "Brillare le Stelle" del bel canto. Il 19 agosto si terrà infatti il prestigioso concerto lirico nella cornice suggestiva del parco: lo scorso anno hanno partecipato mille persone. La 14ª edizione è stata presentata dai promotori: Pro Loco, Associazione Arti e Mestieri di Valeggio e, naturalmente, Parco Sigurtà. Cantanti di prestigio, fra cui il tenore Marco Berti, proporranno le arie d'opera e canzoni classiche famose ricordando il centenario di Puccini.

«Perché la musica - ha sottolineato Magda Sigurtà - è per l'anima quello che la ginnastica è per il corpo.» Dopo il concerto del 19, si susseguiranno altre iniziative: il 31 agosto l'atteso magico mondo del Cosplay che richiama migliaia di persone, il viaggio nel tempo, rievocazioni storiche fino alla festa di Halloween in coincidenza con la chiusura annuale del parco, il 10 novembre. «Ma a metà settembre - annuncia Giuseppe Sigurtà - ci sarà una spettacolare iniziativa, una fioritura unica al mondo.» Il tutto ricordando il monito della pietra della giovinezza che «consiste nel prevalere dell'audacia sulla timidezza, della sete dell'avventura sull'amore per le comodità; non si invecchia per aver vissuto un certo numero di anni ma solo quando si abbandona il proprio ideale...».