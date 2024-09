Stella Menna, la “Regina dei ripieni” ogni domenica su Food Network

È stata una tennista di grande talento. A meno di 12 anni ha vinto il titolo di campionessa italiana, poi anche quello under 14. Ha scalato la classifica mondiale conquistando la posizione 336. Stella Menna era una promessa della Wta, il circuito del tennis femminile. Poi un infortunio ha bruscamente interrotto la sua promettente carriera sportiva, costringendola a ripensare il suo futuro. È così che la passione per la cucina, coltivata fin da bambina, si è trasformata in una vera e propria professione. Con il suo profilo Instagram, "Una stella in cucina", l'ex tennista professionista ha iniziato a condividere le sue creazioni culinarie, conquistando sempre più follower grazie alla sua semplicità, creatività e al suo modo di comunicare autentico e diretto. Con oltre 800mila follower su Instagram, Stella ha conquistato un posto di rilievo nel panorama culinario italiano, tanto da essere inserita tra i 20 food influencer più influenti d'Italia da Forbes e tra le 20 women food del 2023 da Cook del Corriere della Sera.

Stella Menna: il gusto dell'Italia ogni domenica su Food Network

Ogni domenica, su Food Network, il programma tv di Stella Menna

Stella ama sporcarsi le mani e sperimentare nuovi sapori. Le sue ricette sono l'espressione perfetta di questa passione: semplici, ma mai banali, realizzate con ingredienti genuini e di stagione. Un tratto distintivo delle sue creazioni è il cuore filante, che rende ogni piatto ancora più goloso e invitante. Non a caso, Stella è soprannominata la "Regina dei ripieni”. Ogni domenica alle 10, su Food Network, l'ex atleta condivide con il pubblico la sua passione per la cucina, proponendo ricette facili e veloci, perfette per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare al gusto. Ogni puntata è un vero e proprio viaggio gastronomico alla scoperta di nuovi sapori e tecniche culinarie. Stella ci porta alla scoperta di ingredienti di stagione, svelandoci i segreti per realizzare piatti perfetti, dalla pasta fresca ai dolci più golosi.

Grazie alla sua semplicità e alla sua passione, anche i cuochi più imbranati possono ricreare le sue ricette a casa, divertendosi e sperimentando nuovi abbinamenti.Ma la food blogger non è sola ai fornelli: al suo fianco c'è sempre suo marito Federico, che non solo assaggia tutte le sue creazioni, ma è stato anche il suo primo sostenitore e il motore della sua nuova avventura. Le ricette di Stella prendono vita in un luogo speciale: l'Argentario. È qui, tra il mare e la macchia mediterranea, che la food influencer trova l'ispirazione per creare piatti che raccontano la tradizione culinaria italiana con un tocco personale. Il format è realizzato e prodotto da Me Production di Elio Bonsignore in collaborazione con Discovery Media Brand Solutions per Warner Bros. Discovery.