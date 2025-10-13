Come cambia la ventilazione nelle cucine professionali: le novità Vortice a Host

Dal 17 al 21 ottobre, Vortice Spa sarà presente a HostMilano, la fiera di riferimento per il comparto Horeca, Foodservice, Catering, Ristorazione e Hospitality. Presso il Padiglione 1, Stand R01, l’azienda presenterà la sua gamma completa di ventilatori industriali, studiati per le esigenze di aspirazione nelle industrie alimentari e nelle cucine professionali.

Luca Belotti, Key Account Sviluppo Clienti Strategici di Vortice

Soluzioni per aspirazione e ricambio d’aria professionale

I visitatori potranno conoscere da vicino tre linee di prodotti progettate per garantire efficienza, affidabilità e prestazioni elevate nei contesti più complessi della ristorazione e dell’industria alimentare.

«Ci rivolgiamo a una clientela molto eterogenea: costruttori di impianti di aspirazione, aziende che sviluppano sistemi complessi, rivenditori di attrezzature e manutentori che operano su impianti esistenti. Dal confronto con questi interlocutori emerge una domanda chiara: servono partner professionali, competenze trasversali, affidabilità dei componenti e una gamma ampia e diversificata di prodotti in grado di rispondere a esigenze comuni. I ruoli e le competenze richiesti in questa fiera sono da sempre parte del Dna di Vortice, che propone soluzioni con elevata tecnologia, rispetto dei requisiti normativi e attenzione ai continui cambiamenti del mercato. Host rappresenta per noi un momento importante, perché testimonia il percorso che l’azienda sta portando avanti nel settore della ventilazione industriale, dove la collaborazione con interlocutori qualificati e l’offerta di attrezzature adeguate sono fondamentali» spiega Luca Belotti, Key Account Sviluppo Clienti Strategici di Vortice.

Vort Qbk Sal-Kc Evo

Casse ventilanti per l’estrazione di aria calda, umida e inquinata da residui grassi e oleosi. Questi sistemi sono pensati per l’utilizzo in cucine professionali e ristoranti, assicurando un’aspirazione efficace e continua.

VORT QBK SAL KC EVO Casse ventilanti per estrazione di aria calda umida e inquinata

Casals Bd 12/12 M6

Ventilatori centrifughi a bassa pressione ideali per cappe da cucina industriali e professionali, progettati per garantire portata costante e durata nel tempo.

CASALS BD 12_12 M6 Ventilatori centrifughi a bassa pressione

Serie Vortice Heatmaster F400

Aspiratori centrifughi da tetto a scarico radiale “dual use”, ideali per il ricambio d’aria e l’evacuazione di fumi caldi, offrendo versatilità e sicurezza anche in condizioni critiche.

Serie VORTICE HEATMASTER F400 Aspiratori centrifughi da tetto

Strategia e presenza nel settore professionale

La partecipazione a HostMilano conferma la volontà di Vortice di rafforzare la propria presenza nel mercato Horeca, proponendo un catalogo sempre più completo, con soluzioni diversificate e competitive per la ventilazione industriale e professionale.