Dalla modularità all’igiene: le celle antibatteriche per i professionisti Horeca

Misa, leader nella progettazione e produzione di celle frigorifere modulari, parteciperà alla 44ª edizione di Host Milano (17-21 ottobre, Pad. 2 Stand N47-P48). L’evento rappresenta un punto di riferimento internazionale per l'Horeca, dove tecnologia, design e materiali d’eccellenza si incontrano.

Mini cella KLM 20 con porta a battente e unità di refrigerazione Freeblock

Come sottolinea Giampiero Trombini, amministratore delegato di Misa: «Misa parteciperà ad Host per la prima volta dopo l'ingresso del gruppo Morera. Il gruppo Morera è un gruppo industriale, con 11 stabilimenti in Europa, totalmente focalizzato nella produzione di celle frigorifere. Misa è stata pioniera, fin dall'inizio degli anni '70, nella produzione di celle frigorifere su scala industriale. Molte soluzioni di Misa sono state poi riprese da altri produttori. Per questo, lo slogan di Host sarà “Scegli Misa, scegli l'originale”». Lo spazio espositivo Misa combina linee pulite e materiali naturali, creando un ambiente elegante che unisce funzionalità e calore. Il concept della fiera sottolinea il ruolo dell’azienda come pioniere nella refrigerazione modulare.

Nuovo monoblocco universale: compatto e versatile

In anteprima a Host Milano, Misa presenta un monoblocco innovativo, progettato per integrarsi con pannelli isotermici di qualsiasi tipologia, garantendo installazioni rapide e flessibili. Realizzato in lamiera di alluminio preverniciata, è dotato di compressori ermetici, condensatore ed evaporatore in rame e alluminio, e quadro comando con microprocessore, timer, termostato e termometro digitale. Disponibile con refrigerante naturale R290, completa la gamma delle unità di condensazione, affiancandosi a Freeblock, la soluzione preassemblata su pannello Misa.

Trombini spiega: «Le novità che esporremo sono un nuovo monoblocco universale e metteremo al centro dello standard la flessibilità dei nostri prodotti. Grazie a tutta una serie di accessori, le celle Misa possono essere prodotte in tante geometrie senza dover esibire nessun taglio o applicazione di silicone. I tagli riducono la robustezza, diminuiscono l'isolamento e di conseguenza aumentano il consumo».

Celle Klc: modularità e installazione rapida

La cella frigorifera Klc a 4 vie è progettata per freschi e surgelati e offre una modularità di 20 cm, permettendo ottimizzazione degli spazi e montaggio veloce. Pannelli da 60 o 100 mm in lamiera plastificata atossica, angolari predisposti e design modulare consentono un assemblaggio efficiente e senza compromessi sulle prestazioni.

Cella frigorifera KLC con porta scorrevole

Porte filo pavimento e design funzionale

Elemento distintivo delle soluzioni Misa sono le porte a battente e scorrevoli con soglia filo pavimento, pensate per agevolare il transito e aumentare la praticità. Realizzate in acciaio zincato atossico e poliuretano ad alta densità, garantiscono prestazioni termiche elevate.

Doppio vano con soglia filo pavimento e scaffalatura interna

Per le grandi cucine, le porte in acciaio inox con finiture curate combinano solidità, igiene e design. Le versioni scorrevoli presentano profili in alluminio anodizzato lisci, privi di viti a vista, e telai in Pvc. Nelle celle a temperatura negativa, soglia e battente sono riscaldati, con possibilità di cornice in inox per maggiore durabilità.

Armadio Kla e pannelli Frigopap: capacità e isolamento superiore

L’armadio refrigerato Kla, con sportello in vetro, è disponibile a temperature positive e negative. Grazie agli angoli in lamiera plastificata iniettata con schiuma poliuretanica, assicura resistenza e isolamento ottimali, ideale per macellerie, pasticcerie, gelaterie e pizzerie.

Armadio KLA e KLC

I pannelli Frigopap, con tecnologia Quantec Pir, raggiungono una conduttività termica di 0,0169 W/mK, il più basso sul mercato, perfetti per magazzini frigoriferi e supermercati.

Sicurezza alimentare: Misa Pure Food

Tutte le soluzioni Misa integrano il sistema Misa Pure Food, un sistema antibatterico con ioni d’argento che protegge i prodotti 24/7 per tutta la vita utile della cella. Come conferma Trombini: «Misa è sempre attenta all'ambiente e da molti anni produciamo monoblocchi solo a gas naturale. Anche nella produzione del poliometano siamo molto attenti agli sviluppi carbonici».

Giampiero Trombini, amministratore delegato di Misa

L’evento rappresenta una vetrina internazionale per incontrare professionisti del freddo e clienti da tutto il mondo, rafforzando il posizionamento Misa nel mercato Horeca.