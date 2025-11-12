Cucina, forno e lavastoviglie: l'offerta completa Berto’s per i professionisti

Da oltre cinquant’anni, Berto’s rappresenta un punto di riferimento nella ristorazione professionale grazie a una costante attenzione alle esigenze degli chef e alla qualità delle proprie soluzioni. L’azienda padovana presenta oggi una gamma ancora più completa, che integra forni combinati, lavastoviglie professionali e monoblocchi su misura, con un approccio orientato a prestazioni elevate e sostenibilità.

La Cucina® Berto’s: il monoblocco su misura progettato attorno allo chef.

«Abbiamo deciso di esplodere la nostra attività nei settori dei forni e del lavaggio, ampliando la gamma dei monoblocchi con nuove personalizzazioni,» spiega Marco Lebiu, direttore commerciale Italia di Berto’s. «È un’evoluzione che ci permette di offrire soluzioni sempre più versatili e attuali».

Forni professionali: efficienza, controllo e sostenibilità

La nuova linea di forni Berto’s nasce per rispondere alle diverse esigenze del mondo della ristorazione: dal piccolo laboratorio artigianale ai grandi centri cottura. I modelli spaziano da versioni compatte monofase fino a unità da dieci teglie, tutte dotate di display touch ad alta risoluzione e software personalizzabile con connessione Wi-fi.

«Il nostro nuovo display da 9,2 pollici consente un controllo totale dei consumi di energia,» aggiunge Lebiu. «Il food cost oggi non riguarda solo le materie prime, ma anche l’energia. I nostri forni sono efficienti e rispettosi dell’ambiente: una scelta responsabile per ogni cucina moderna». Le prestazioni di cottura si accompagnano così a un’attenzione concreta verso la riduzione dei consumi, in linea con le esigenze di sostenibilità e controllo dei costi operativi.

Lavaggio professionale: il ritorno alle origini con Omniwash

Con l’acquisizione di Omniwash Group srl, Berto’s segna un ritorno simbolico alle origini. L’azienda, nata nel 1973 producendo lavastoviglie, reintroduce nel proprio portafoglio una gamma completa di soluzioni per il lavaggio professionale, oggi rinnovata nel design e potenziata nelle prestazioni.

Marco Lebiu, direttore commerciale Italia di Berto’s

«Abbiamo attualizzato il look e ampliato la gamma,» spiega Lebiu. «Omniwash è un marchio storico lombardo che oggi si integra perfettamente nel nostro progetto di azienda generalista, capace di coprire ogni esigenza della ristorazione professionale. Anche qui l’obiettivo è un prodotto solido, efficiente e con consumi ridotti».

Monoblocchi su misura: la cucina disegnata dallo chef

Simbolo dell’identità Berto’s, La Cucina® è il monoblocco interamente progettato attorno alle esigenze del cuoco. Ogni dettaglio - dalle forme alle tecnologie, fino ai materiali - nasce dal confronto diretto con i professionisti del settore.

«Il monoblocco nasce dal dialogo con lo chef,» afferma Lebiu. «Non è solo un cliente, ma un partner creativo. Ogni cucina è disegnata sulle sue abitudini: destrorso o mancino, alto o basso, specializzato in carne o pesce. La nostra logica è semplice: lo chef deve poter scegliere la cucina dei suoi sogni». Oltre alla personalizzazione estetica e funzionale, il monoblocco assicura facilità di pulizia, durabilità e comfort operativo, migliorando la qualità della vita lavorativa in cucina.

Berto’s: una visione completa per la ristorazione professionale

L’espansione dell’offerta segna un nuovo capitolo per Berto’s, oggi tra le poche realtà italiane capaci di proporre un sistema completo per la cucina professionale: dalla cottura al lavaggio, dalla progettazione alla realizzazione su misura.

Dalla cottura al lavaggio: Berto’s firma soluzioni complete per la ristorazione

«Il nostro obiettivo - conclude Lebiu - è creare ambienti di lavoro più efficienti, sostenibili e confortevoli. Ogni prodotto nasce per accompagnare gli chef nel loro percorso quotidiano, con strumenti che rispondono alle esigenze reali del mestiere».