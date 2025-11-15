La friggitrice robotizzata con filtraggio automatico dell’olio arriva nei ristoranti

Con oltre due miliardi di euro di fatturato e una presenza internazionale consolidata, Atosa - marchio commerciale di Yindu Kitchen Equipment - è oggi un punto di riferimento nel settore del food equipment professionale. Dalle prime soluzioni dedicate alla refrigerazione professionale, l’azienda ha ampliato il proprio portafoglio seguendo l’evoluzione di un mercato sempre più orientato a efficienza energetica, performance e sostenibilità operativa.

La friggitrice che dimezza i consumi: la novità Atosa

Leadership nel settore QSR e crescita in Europa

Dopo l’affermazione negli Stati Uniti, dove affidabilità e durevolezza rappresentano standard globali, Atosa ha rafforzato il proprio ruolo nel segmento QSR (Quick Service Restaurant). Le grandi catene internazionali richiedono strumenti in grado di garantire standardizzazione, sicurezza alimentare e controllo dei costi. In Europa questo comparto è in forte sviluppo e Atosa si propone come partner tecnologico strategico per supportarne l’espansione.

La nuova friggitrice automatica Atosa con filtraggio dell’olio

La nuova friggitrice automatica

L’ultima novità è la friggitrice automatica con filtraggio dell’olio, sviluppata ascoltando direttamente le esigenze dei professionisti. Dotata di sollevamento automatico del cestello, ricette programmabili e sensori di precisione, assicura qualità costante del prodotto e massima sicurezza per l’operatore. Il filtraggio automatico dell’olio permette di ridurre i consumi fino al 50%, tagliando i costi e l’impatto ambientale. Una soluzione ideale per la produzione di alimenti surgelati come le patatine fritte, tra i prodotti più richiesti nella ristorazione veloce.

Il sistema automatico di sollevamento garantisce sicurezza e qualità costante

Un portafoglio completo per il foodservice

Accanto al nuovo modello, Atosa presenta una gamma che copre fino all’80% delle esigenze dei professionisti: forni combinati, macchine per il ghiaccio, piani di cottura elettrici, High Speed Oven, vetrine Grab&Go, saladette, sistemi per pizza e Soft Ice Cream Machine. Un’offerta capace di supportare cucine con volumi elevati e necessità di continuità operativa.

La gamma Atosa supporta fino all’80% delle operazioni quotidiane nel foodservice

La filosofia Atosa per la cucina professionale

Per Atosa, migliorare il lavoro in cucina significa offrire soluzioni che combinano prestazioni, efficienza energetica e attenzione all’impatto operativo. Ogni attrezzatura è progettata per garantire continuità, sicurezza e riduzione degli sprechi, elementi centrali per la ristorazione contemporanea.