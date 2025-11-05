Menu Apri login
Acqua perfetta per la panificazione: la tecnologia STM che cambia il modo di impastare

STM rivoluziona la gestione dell'acqua per panificazione e bakery con sistemi elettronici avanzati che garantiscono temperatura costante, igiene e precisione, ottimizzando impasti e processi in ogni contesto produttivo

di Redazione Italia a Tavola
05 novembre 2025 | 19:06
 

Nel settore food e bakery, l’acqua è un ingrediente fondamentale che incide su equilibrio, temperatura e resa finale dei prodotti. Come sottolinea Benedetta Marini, sales manager e member of the board di STM, «in una ricetta tipica l’acqua rappresenta dal 40 al 60% della composizione: curarla significa prendersi cura di metà del risultato finale». Gestire in modo preciso questo elemento consente di garantire impasti costanti, ridurre gli sprechi e migliorare la qualità complessiva del prodotto finito.

Le soluzioni STM permettono la regolazione automatica di temperatura e quantità d’acqua

Controllo elettronico e precisione costante

Le soluzioni Water for Bakery and Food di STM nascono da un know-how elettronico sviluppato internamente dal dipartimento STM Control Technology. Questa competenza permette di integrare hardware, software e interfacce grafiche in un unico sistema intuitivo, capace di regolare automaticamente temperatura e quantità dell’acqua. «La nostra elettronica - spiega Marini - ci permette di garantire impasti sempre costanti in ogni stagione. La temperatura è un fattore chiave per la lievitazione e l’acqua è il veicolo perfetto per controllarla in modo efficiente e stabile».

Tecnologia compatta ed efficiente

La gamma STM comprende refrigeratori, dosatori e miscelatori progettati per adattarsi a ogni realtà produttiva, dai piccoli laboratori artigianali alle grandi linee industriali. «Abbiamo superato l’idea che un refrigeratore debba essere grande per essere potente», aggiunge Marini. «I nostri modelli sono compatti, veloci ed efficienti: garantiscono igiene, costanza della temperatura e un’erogazione precisa, senza sprechi di energia o spazio». L’uso dello scambiatore di calore a piastre permette di refrigerare solo la quantità necessaria di acqua, riducendo consumi e rischi di contaminazione batterica, a differenza dei vecchi sistemi ad accumulo.

Acqua perfetta per la panificazione: la tecnologia STM che cambia il modo di impastare

Benedetta Marini

Affidabilità e controllo remoto

Grazie alla propria competenza elettronica, STM offre macchine in grado di essere monitorate e aggiornate da remoto, semplificando manutenzione e gestione dei parametri. Questa architettura digitale assicura continuità operativa e qualità costante anche nelle condizioni più complesse. «Il nostro core business è l’elettronica», conclude Marini. «È ciò che ci consente di governare sistemi complessi e di fornire soluzioni affidabili, sostenibili e adattabili a qualsiasi processo produttivo».

Un know-how riconosciuto a livello globale

Presente in oltre 70 Paesi, STM è oggi un punto di riferimento internazionale nel controllo e nella refrigerazione dell’acqua per la panificazione e il mondo bakery. La qualità dei processi inizia dall’acqua giusta: è da questo principio che nascono le tecnologie STM, pensate per garantire precisione, igiene e performance costante in ogni impasto.

