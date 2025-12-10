Il calcare sparisce in 40 secondi: il sistema che cambia le regole del caffè professionale

Menu Apri login
di Redazione Italia a Tavola
 
10 dicembre 2025 | 10:37

Il comparto delle attrezzature professionali affronta da sempre il problema del calcare, in particolare nelle macchine del caffè causa di guasti, inefficienze e costi elevati di manutenzione. OhmIQ propone una risposta concreta con la sua Tecnologia Ohmic Array (OAT), un sistema capace di eliminare le incrostazioni e garantire un riscaldamento istantaneo dei liquidi. «Devi dire addio al calcare perché è un grosso problema nel mercato alimentare e dell'espresso», spiega Federique Pirenne, Ceo di OhmIQ. «Per questo forniamo un riscaldatore istantaneo che non forma incrostazioni.»

Il modulo InstIQ di OhmIQ garantisce acqua calda istantanea e senza calcare

Come funziona il riscaldamento istantaneo che evita le incrostazioni

Il cuore della tecnologia OAT è un circuito che utilizza elettrodi e controlli elettronici per far passare la corrente attraverso il liquido in modo sicuro e diretto. Il passaggio elettrico trasforma l’energia in calore in tempo reale, evitando che le superfici raggiungano temperature superiori al necessario. «All'interno abbiamo elettrodi, uno positivo e uno negativo. L'acqua scorre in mezzo e contiene minerali caricati che si muovono in una direzione o nell'altra. Cambiamo polarità 60 volte al secondo per far muovere i minerali», aggiunge Pirenne.

Questa dinamica impedisce ai minerali di depositarsi, prevenendo la formazione di calcare e riducendo drasticamente gli interventi di manutenzione. Il sistema monitora la temperatura 60 volte al secondo, garantendo precisione, stabilità e un consumo energetico inferiore fino al 30%.

InstIQ: riscaldamento istantaneo dell’acqua per macchine da caffè e attrezzature professionali

Il modulo InstIQ è progettato per macchine da caffè, distributori di bevande calde e apparecchiature professionali che richiedono un flusso costante di acqua a temperatura controllata. L’acqua può entrare nel sistema anche a 5°C ed essere portata a 94°C in appena 40 secondi. «Una volta raggiunta la temperatura, possiamo continuare a versare quanto vogliamo», osserva Pirenne.

Il calcare sparisce in 40 secondi: il sistema che cambia le regole del caffè professionale

Federique Pirenne, Ceo di OhmIQ

La struttura compatta e senza serbatoio assicura acqua fresca a ogni erogazione, evitando la stagnazione tipica dei sistemi a caldaia. Il risultato è un miglioramento diretto della qualità della tazza, grazie a una temperatura stabile e a un’acqua priva di contaminazioni da calcare.

SteamIQ: vapore stabile e affidabile per applicazioni intensive

Per applicazioni che richiedono vapore ad alte prestazioni, OhmIQ propone SteamIQ, una soluzione progettata per macchine espresso, torrefattori, forni a vapore e attrezzature professionali. La produzione di vapore avviene più rapidamente rispetto ai sistemi convenzionali e garantisce stabilità anche con carichi variabili. L’assenza di parti meccaniche riduce il rischio di guasti e prolunga la vita dell’apparecchiatura. Secondo Pirenne: «Ci sono meno tempi di inattività per il barista o l'azienda, meno costi di garanzia e tutti sono contenti».

Il calcare sparisce in 40 secondi: il sistema che cambia le regole del caffè professionale

La Tecnologia Ohmic Array evita la formazione di incrostazioni grazie al movimento controllato dei minerali

Riduzione dei costi, maggiore qualità e sostenibilità elevata

L’eliminazione del calcare porta a benefici tangibili per chi opera nel settore professionale. I consumi si riducono sensibilmente, con un risparmio medio annuale di circa 985€, mentre la diminuzione dei guasti contribuisce a contenere i costi di manutenzione e a ottimizzare l’operatività quotidiana. Anche la durata delle attrezzature aumenta, grazie a un sistema che non richiede interventi frequenti e mantiene costante la qualità del riscaldamento.

Il calcare sparisce in 40 secondi: il sistema che cambia le regole del caffè professionale

Acqua fresca a ogni erogazione: maggiore qualità in tazza e meno manutenzione

A questo si aggiunge un importante valore ambientale: l’intero modulo è realizzato con materiali completamente riciclabili, come plastica, grafite e alluminio. «Crediamo che il nostro sistema durerà più a lungo dell'intera macchina», afferma Pirenne, sottolineando la solidità e l’affidabilità della tecnologia OhmIQ.

OhmIQ
3860 Faber Pl Dr 29045 North Charleston (Carolina del Sud - Usa)

© Riproduzione riservata STAMPA

 
