Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 10 dicembre 2025  | aggiornato alle 18:29 | 116237 articoli pubblicati

Rotari
Parmigiano Reggiano
Parmigiano Reggiano

Pasta Lab

La macchina che permette di fare ravioli, gnocchi e pasta corta con un solo sistema

PastaLab di Imperia Monferrina introduce una nuova efficienza nella produzione di pasta fresca: sanificazione totale, sicurezza avanzata, rulli regolabili e capacità produttiva da laboratorio professionale in formato da banco

di Redazione Italia a Tavola
 
10 dicembre 2025 | 17:23

La macchina che permette di fare ravioli, gnocchi e pasta corta con un solo sistema

PastaLab di Imperia Monferrina introduce una nuova efficienza nella produzione di pasta fresca: sanificazione totale, sicurezza avanzata, rulli regolabili e capacità produttiva da laboratorio professionale in formato da banco

di Redazione Italia a Tavola
10 dicembre 2025 | 17:23
 

La nuova PastaLab nasce per garantire una sfoglia sempre uguale, grazie alla regolazione delle dimensioni dei rulli, studiata per assicurare uniformità nella produzione continua. «PastaLab è pensata come un vero laboratorio compatto», afferma Dario Ancona, Open Innovation Manager di Imperia & Monferrina.

La macchina che permette di fare ravioli, gnocchi e pasta corta con un solo sistema

PastaLab di Imperia & Monferrina

«Ogni dettaglio è progettato per rendere il processo di lavorazione della pasta più semplice e più controllato». La vasca da 4 kg permette di impastare farina, acqua e uova in modo omogeneo. «Una volta raggiunta la consistenza giusta, basta fermare l’impastatore e avviare il nastro per ottenere subito la sfoglia», aggiunge Ancona.

Sicurezza avanzata con micro-magneti codificati

PastaLab è dotata di un sistema micro magnetico codificato di sicurezza in ogni punto sensibile. «È una macchina di seconda generazione: si blocca immediatamente non appena una mano o un utensile entra in contatto con un ingranaggio», sottolinea Ancona. Il sistema riguarda anche gli sportelli di laminazione, che dispongono di blocco automatico durante la lavorazione per evitare qualsiasi rischio. «L’obiettivo è offrire un utilizzo intuitivo senza rinunciare alla protezione dell’operatore», aggiunge.

Componenti completamente removibili e lavabili in lavastoviglie

Uno dei valori aggiunti è la sanificazione totale. Coperchio, vasca, impastatore e raschietti removibili possono essere lavati anche in lavastoviglie. «La vasca è completamente smontabile e senza di essa la macchina non può funzionare», ricorda Ancona. 

La macchina che permette di fare ravioli, gnocchi e pasta corta con un solo sistema

Dario Ancona, Open Innovation Manager di Imperia & Monferrina (a sinistra) con un tecnico

«Questo permette di lavorare in sicurezza anche sugli ingranaggi interni, che solitamente sono le parti più difficili da raggiungere». La possibilità di rimuovere ogni componente a contatto con la pasta risponde alle esigenze di pulizia quotidiana dei laboratori professionali.

Motorizzazione professionale e struttura rinforzata

PastaLab monta un motore trifase IE2 con alimentazione monofase 200/240V con inverter, in grado di mantenere stabilità e performance anche sotto carico continuo. «Abbiamo scelto una motorizzazione robusta per garantire affidabilità nel tempo e una produzione costante di circa 16 kg/h», spiega Ancona. Il design con doppio spallamento limita la contaminazione tra pasta e componenti meccanici, mentre la struttura da 125 kg assicura stabilità durante la laminazione.

La macchina che permette di fare ravioli, gnocchi e pasta corta con un solo sistema

La nuova PastaLab di Imperia & Monferrina in funzione

Versatilità per ravioli, pasta corta e gnocchi

Grazie al sistema Multipasta, la sfoglia ottenuta dagli impasti può essere utilizzata immediatamente per la preparazione dei ravioli. «Il processo è rapido: si posiziona la sfoglia, si aggancia la vasca del ripieno e il raviolatore lavora in modo fluido e continuo», racconta Ancona. PastaLab può inoltre essere equipaggiata con l’esclusore laterale per la produzione di pasta corta come maccheroni, tortiglioni e fusilli. È disponibile anche un accessorio dedicato agli gnocchi. «L’idea è offrire una macchina da banco che risponda alle esigenze delle nuove decadi, senza perdere ciò che ci ha portati fin qui», conclude.

La macchina sarà disponibile sul mercato entro il primo semestre del 2026 

Imperia & Monferrina
Via Vittime di Piazza Fontana 48 10024 Moncalieri (To)
Tel +39 011 9324311

© Riproduzione riservata STAMPA

 
PastaLab Imperia Monferrina macchina per pasta rulli regolabili sicurezza magnetica sanificazione completa motore IE2 pasta fresca professionale ravioli pasta corta laboratorio pasta
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
Elle&Vire
Hospitality
Lucart
Mangilli Caffo
Elle&Vire
Hospitality
Lucart
Mangilli Caffo
Dr Schar
Fontina DOP

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025