La macchina che permette di fare ravioli, gnocchi e pasta corta con un solo sistema

La nuova PastaLab nasce per garantire una sfoglia sempre uguale, grazie alla regolazione delle dimensioni dei rulli, studiata per assicurare uniformità nella produzione continua. «PastaLab è pensata come un vero laboratorio compatto», afferma Dario Ancona, Open Innovation Manager di Imperia & Monferrina.

PastaLab di Imperia & Monferrina

«Ogni dettaglio è progettato per rendere il processo di lavorazione della pasta più semplice e più controllato». La vasca da 4 kg permette di impastare farina, acqua e uova in modo omogeneo. «Una volta raggiunta la consistenza giusta, basta fermare l’impastatore e avviare il nastro per ottenere subito la sfoglia», aggiunge Ancona.

Sicurezza avanzata con micro-magneti codificati

PastaLab è dotata di un sistema micro magnetico codificato di sicurezza in ogni punto sensibile. «È una macchina di seconda generazione: si blocca immediatamente non appena una mano o un utensile entra in contatto con un ingranaggio», sottolinea Ancona. Il sistema riguarda anche gli sportelli di laminazione, che dispongono di blocco automatico durante la lavorazione per evitare qualsiasi rischio. «L’obiettivo è offrire un utilizzo intuitivo senza rinunciare alla protezione dell’operatore», aggiunge.

Componenti completamente removibili e lavabili in lavastoviglie

Uno dei valori aggiunti è la sanificazione totale. Coperchio, vasca, impastatore e raschietti removibili possono essere lavati anche in lavastoviglie. «La vasca è completamente smontabile e senza di essa la macchina non può funzionare», ricorda Ancona.

Dario Ancona, Open Innovation Manager di Imperia & Monferrina (a sinistra) con un tecnico

«Questo permette di lavorare in sicurezza anche sugli ingranaggi interni, che solitamente sono le parti più difficili da raggiungere». La possibilità di rimuovere ogni componente a contatto con la pasta risponde alle esigenze di pulizia quotidiana dei laboratori professionali.

Caratteristiche tecniche principali Caratteristiche tecniche principali Peso: 125 kg Dimensioni base: 600 × 600 × h777 mm Ingombro max: 1000 × 630 × h1000 mm Altezza consigliata banco: 70/75 cm Alimentazione: 200/240V monofase con inverter Motore: trifase IE2 Potenza: 1350W Vasca: 4 kg Tempo impasto: 10 minuti Capacità produttiva: 16 kg/h circa

Motorizzazione professionale e struttura rinforzata

PastaLab monta un motore trifase IE2 con alimentazione monofase 200/240V con inverter, in grado di mantenere stabilità e performance anche sotto carico continuo. «Abbiamo scelto una motorizzazione robusta per garantire affidabilità nel tempo e una produzione costante di circa 16 kg/h», spiega Ancona. Il design con doppio spallamento limita la contaminazione tra pasta e componenti meccanici, mentre la struttura da 125 kg assicura stabilità durante la laminazione.

La nuova PastaLab di Imperia & Monferrina in funzione

Versatilità per ravioli, pasta corta e gnocchi

Grazie al sistema Multipasta, la sfoglia ottenuta dagli impasti può essere utilizzata immediatamente per la preparazione dei ravioli. «Il processo è rapido: si posiziona la sfoglia, si aggancia la vasca del ripieno e il raviolatore lavora in modo fluido e continuo», racconta Ancona. PastaLab può inoltre essere equipaggiata con l’esclusore laterale per la produzione di pasta corta come maccheroni, tortiglioni e fusilli. È disponibile anche un accessorio dedicato agli gnocchi. «L’idea è offrire una macchina da banco che risponda alle esigenze delle nuove decadi, senza perdere ciò che ci ha portati fin qui», conclude.

La macchina sarà disponibile sul mercato entro il primo semestre del 2026