Le casette da giardino, una soluzione per hotel e privati nel boom del cicloturismo

Il cicloturismo in Italia continua a registrare numeri in costante aumento. Già nel 2023, anno con gli ultimi dati disponibili dell'Osservatorio sull'economia del turismo delle Camere di Commercio, si sono contate oltre 56 milioni di presenze cicloturistiche, pari al 6,7% del totale dei flussi turistici nazionali. Un comparto che ha generato un impatto economico diretto di oltre cinque miliardi di euro, con un incremento del 35% rispetto al 2022 e del 19% sul 2019. E le prospettive di crescita del comparto restano positive anche per i prossimi anni, con una domanda in continua espansione e un'attenzione crescente da parte degli operatori turistici.

Il cicloturismo è un segmento sempre più in crescita in Italia

Numeri che fanno riflettere gli operatori del turismo, sempre più orientati a migliorare i servizi accessori per accogliere questo target in espansione. E tra le soluzioni più recenti pensate per hotel, strutture ricettive e spazi privati, spiccano le nuove casette da giardino in acciaio di Hörmann, progettate per garantire un deposito sicuro e funzionale per biciclette e motocicli. Una risposta concreta a una necessità che riguarda sia l'ospitalità che le abitazioni private, soprattutto in contesti condominiali.

Le casette da giardino di Hörmann

La sicurezza delle biciclette, infatti, è un tema centrale per chi pratica cicloturismo. Il rischio di furti o danneggiamenti rende indispensabile disporre di spazi adeguati per il ricovero dei mezzi. Per questo, le nuove casette in acciaio zincato a caldo offrono prestazioni antieffrazione avanzate, grazie a serrature affidabili di serie e alla possibilità di installare un sistema di chiusura cilindrica opzionale per un ulteriore livello di protezione. Una soluzione che, oltre a rispondere alle esigenze dei cicloturisti, si rivela particolarmente utile anche per chi utilizza la bicicletta negli spostamenti quotidiani in città.

Casette da giardino Hörmann: sicurezza e design per cicloturisti e privati

Un altro punto di forza di queste strutture è la loro versatilità. Disponibili in diversi stili e finiture, si integrano facilmente sia nei giardini di hotel e strutture ricettive, sia in spazi condominiali condivisi. Qui, dove spesso i garage interni sono insufficienti o assenti, le casette possono essere installate in cortili comuni o aree verdi, contribuendo a mantenere ordine e pulizia e offrendo un'alternativa sicura ai parcheggi all'aperto.

Anche dal punto di vista della sostenibilità, la scelta di queste strutture rispetto alle tradizionali casette in legno porta vantaggi evidenti: realizzate con materiali eco-friendly e processi produttivi a basso impatto ambientale, sono resistenti agli agenti atmosferici, non infiammabili e non soggette a deformazioni o muffe nel tempo. Un'opzione che elimina la necessità di manutenzione frequente e garantisce maggiore durabilità rispetto ad altre soluzioni presenti sul mercato.