CartOrange introduce Lysa, l'IA per i consulenti di viaggio

CartOrange, azienda specializzata nella consulenza di viaggio, ha presentato Lysa, un'Intelligenza artificiale progettata per supportare i consulenti nelle attività quotidiane. La nuova tecnologia è stata introdotta alla stampa presso la sede milanese di Corso Concordia 11, uno dei dodici spazi d'accoglienza dell'azienda in Italia.

Lysa, che cos'è

Lysa è stata sviluppata con l'obiettivo di semplificare il lavoro dei consulenti, migliorando l'efficienza in quattro ambiti principali: formazione turistica, assistenza nella creazione di preventivi, supporto operativo e coaching commerciale. Il sistema consente di ottenere informazioni dettagliate su destinazioni, voli, trasporti e offerte turistiche, oltre a supportare la gestione amministrativa e il monitoraggio delle procedure aziendali.

Gianpaolo Romano, amministratore delegato di CartOrange

«L'integrazione dell'intelligenza artificiale nel nostro ecosistema di strumenti professionali - dice Gianpaolo Romano, amministratore delegato di CartOrange - segna un passo strategico nell'evoluzione della storia aziendale di CartOrange. Il nostro obiettivo è fornire ai consulenti le migliori risorse per lavorare ed emergere in un settore che, nel prossimo futuro, sarà profondamente trasformato dall'AI. La nostra Intelligenza Artificiale diventa un elemento chiave di questa trasformazione, rafforzando la nostra posizione di mercato e confermando la nostra vocazione all'innovazione. Coniugando tecnologia e competenza, consolidiamo la leadership nella consulenza di viaggio, e anticipiamo le esigenze di un settore in continua evoluzione».

Lysa, come funziona

L'Intelligenza Artificiale di CartOrange è in grado di fornire in tempo reale informazioni aggiornate sulle destinazioni e i servizi disponibili, facilitando la personalizzazione delle proposte di viaggio. Grazie a un database di oltre 15.000 viaggi CartOrange, Lysa può individuare soluzioni su misura per il cliente, interagendo sia con il consulente che con il viaggiatore.

Oltre a ottimizzare la fase di ricerca e verifica, il sistema aiuta a ridurre i tempi dedicati alla burocrazia e alle procedure amministrative, permettendo ai consulenti di concentrarsi sulle esigenze dei clienti. Inoltre, Lysa contribuisce a migliorare la comunicazione e la trasparenza sui costi, favorendo una maggiore chiarezza nelle offerte.

Lysa, un investimento nell'innovazione

CartOrange ha destinato risorse significative allo sviluppo di Lysa, con l'obiettivo di integrare la tecnologia nell'attività di consulenza e migliorare la personalizzazione del servizio. L'introduzione dell'IA rientra in un percorso di innovazione che ha già visto l'adozione di software dedicati alla gestione clienti, alla contabilità e alla preventivazione, oltre alla creazione di percorsi formativi per consulenti junior ed esperti.

L'evoluzione digitale di CartOrange punta a rendere sempre più efficiente l'esperienza di consulenza, riducendo il divario tra la pianificazione ideale di un viaggio e la sua realizzazione pratica. L'azienda continua a investire in strumenti tecnologici per migliorare il supporto ai clienti e potenziare la qualità del servizio offerto.