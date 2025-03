Bologna "La Dotta" per prima al mondo educa accademicamente "I Narratori del Tartufo e del Vino"

Non poteva che essere Bologna, con la sua Università più antica del mondo, la rampa di lancio per i nuovi ambasciatori del tartufo e del vino italiano. Qui nasce il Truffle Sommelier, una figura professionale inedita che fonde il fascino di questi due tesori gastronomici.

Luca Manfredi, Giuseppe Cristini e Marco Carmosino

Provenienti da tutta Italia – in particolare da Milano, Verona, Bergamo, Modena, Parma, Ferrara e Bologna – in molti si sono dati appuntamento nella sede di AIS Emilia per intraprendere un percorso di alta formazione senza precedenti. Ideato da Giuseppe Cristini, direttore artistico dell’Accademia del Tartufo nel Mondo, in collaborazione con Arcitartufi Ferrara, questo corso sensoriale offre una conoscenza profonda e specialistica per diventare Sommelier del Tartufo.

La prima lezione, introdotta dal presidente di AIS Emilia Luca Manfredi, ha già suscitato grande entusiasmo. Un progetto nato dal lavoro di squadra e supportato da uno staff d’eccellenza, tra cui il Sommelier Tartufaio Marco Carmosino e il giudice internazionale dei concorsi del lagotto Christian Pandini. Professionisti di alto livello, capaci di svelare i segreti di un mondo sospeso tra mistero e realtà, magia e cucina: quello del tartufo, una delle più autentiche preziosità italiane.

Esposizione di tartufo
I Sommelier AIS Emilia
Giuseppe Cristini durante il suo intervento

Da questo percorso di alta formazione usciranno i primi narratori del tartufo e del vino, custodi di un sapere che va oltre la degustazione. Perché il tartufo è molto più di un ingrediente: è un miracolo della natura, un fulmine scagliato da Giove sulla terra, un indicatore ecologico e un simbolo di biodiversità unico al mondo. E il Truffle Sommelier è colui che sa interpretarne la seduzione, intrecciandola con la sensualità del vino in un connubio straordinario.

