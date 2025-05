Wellness Holding investe in Acqua Filette, per una maggiore espansione globale

Acqua Filette, marchio storico italiano nel segmento delle acque minerali di lusso, entra in una nuova fase strategica grazie all’investimento di Wellness Holding, la holding della famiglia Alessandri, fondatrice di Technogym e focalizzata da sempre su progetti innovativi legati alla qualità della vita. L’operazione punta a rafforzare la presenza internazionale del brand, valorizzando i suoi asset distintivi: purezza, sostenibilità e posizionamento premium.

Acqua minerale di alta qualità, una strategia per l'espansione globale

Fondata nel 1894, Acqua Filette è apprezzata per la sua composizione unica: assenza totale di arsenico, basso contenuto di sodio, ridotta concentrazione di nitrati e salinità bilanciata. Ritenuta una delle acque più pure al mondo, è scelta da ristoranti stellati e hotel di fascia alta. L’imbottigliamento avviene esclusivamente in vetro e alluminio, rendendo il prodotto plastic-free e rispettoso dell’ambiente.

L’ingresso di Wellness Holding nel capitale di Acqua Filette mira a consolidare il brand su scala globale. La sinergia si fonda su tre pilastri: valorizzazione della sorgente, posizionamento nei segmenti di alta gamma e internazionalizzazione nelle location più esclusive, anche grazie al network della holding nel mondo dell’hospitality e della longevità sana.

Filette: l'acqua minerale simbolo di sostenibilità ed eleganza

Il brand si distingue anche per la sua estetica: un design raffinato e coerente con i valori di eleganza, benessere e responsabilità ambientale. Il claim “Il vero lusso è concedersi la qualità. Sempre.” racchiude l’essenza di un’acqua che rappresenta un’esperienza, non solo un prodotto.

Pietro Ricci, di Acqua Filette ha dichiarato: «Siamo una prime water nata nel 1894, unica al mondo per storia, composizione e identità. Filette è una family company che da generazioni valorizza un patrimonio naturale unico al mondo. Condividere questa nuova fase con la famiglia Alessandri significa mettere al centro un progetto di lungo periodo, fondato su valori comuni: la cura maniacale per i dettagli, l’amore per l’eccellenza e la volontà di portare Filette nelle location più iconiche dove qualità e benessere si incontrano».

Nerio Alessandri, presidente di Wellness Holding ha commentato: «L’acqua è un elemento fondamentale per la vita e di conseguenza una vera e propria fonte di salute, il nuovo lusso. Filette, un marchio che coniuga etica, qualità e posizionamento premium sposa perfettamente il nostro progetto di lungo termine di migliorare la qualità della vita delle persone attraverso la prevenzione per una sana longevità. Crediamo nell’esperienza della famiglia Ricci e nel management di Filette coi quali uniremo le forze per sviluppare il brand in tutto il mondo».

Il valore condiviso di eccellenza e benessere

La partnership tra le famiglie Ricci e Alessandri è fondata su valori comuni: cura per i dettagli, amore per l’eccellenza e una visione condivisa nel promuovere uno stile di vita orientato alla qualità e alla salute. L’obiettivo è portare Acqua Filette nelle destinazioni più iconiche del mondo, dove qualità e benessere sono imprescindibili.