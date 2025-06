Marketing per bar e ristoranti: il corso Social Media Marketing

Essere baristi o ristoratori, oggi, significa anche sapersi raccontare. Nel panorama attuale, dove i clienti scelgono un locale prima online che dal vivo, è fondamentale conoscere gli strumenti giusti per promuoversi in modo efficace. Proprio per questo nasce il corso di Social Media Marketing firmato Portioli, pensato per chi lavora nel settore Ho.Re.Ca. e vuole migliorare la propria presenza digitale.

A chi è rivolto il corso?

Il corso è pensato per titolari e dipendenti di bar, ristoranti, caffetterie, hotel e altre attività del mondo Ho.Re.Ca. che vogliono acquisire competenze pratiche nel campo del marketing digitale. Nessun tecnicismo eccessivo, nessuna conoscenza pregressa richiesta: il percorso è strutturato in modo accessibile, concreto e subito applicabile.

Che tu sia alle prime armi o voglia semplicemente aggiornarti, il corso ti aiuterà a valorizzare il tuo locale online, a raccontarne l’identità e a raggiungere nuovi potenziali clienti.

Cosa imparerai: strumenti, strategie e pratica

La formazione si articola in due fasi principali. La prima parte teorica ti guiderà alla scoperta dei principali strumenti di comunicazione online:

Come usare in modo efficace il sito web , il blog e l’ e-commerce

, il e l’ Come gestire i social media in modo professionale e coerente con la tua attività

in modo professionale e coerente con la tua attività Come costruire contenuti che raccontino davvero il valore del tuo locale

Quali sono gli errori da evitare e i comportamenti da adottare per ottenere visibilità

A seguire, la parte pratica ti porterà a lavorare su casi reali e simulazioni. Imparerai a:

Definire i tuoi pubblici e target di riferimento

Strutturare una strategia di comunicazione digitale su misura

Creare contenuti adatti alle diverse piattaforme

Pianificare e gestire le pubblicazioni in autonomia

Gestione delle recensioni negative

Questo corso non è pensato per chi lavora nel digitale, ma per chi lavora nel mondo reale, ogni giorno a contatto con i clienti. È una formazione pensata su misura per il settore Ho.Re.Ca., con esempi, casi pratici e strumenti realmente utili nella gestione quotidiana del tuo locale.

Il linguaggio è semplice, diretto, e le nozioni sono subito spendibili. L’obiettivo? Metterti nella condizione di gestire in autonomia la tua comunicazione online, con consapevolezza e professionalità.

Con il corso Social Media Marketing Portioli, impari a farti trovare, scegliere e ricordare. Non si tratta solo di pubblicare belle foto: si tratta di creare una relazione con il cliente anche online, di costruire un’identità riconoscibile e di generare visibilità e fiducia nel tempo.

Investire in comunicazione digitale, oggi, è uno degli strumenti più efficaci per crescere. E il tuo bar, il tuo ristorante o il tuo hotel meritano di essere raccontati nel modo migliore.