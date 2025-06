Rational: strategia green e novità in vista per Host 2025

In occasione della prossima fiera Host Milano, in programma a Fieramilano Rhò dal 17 al 21 ottobre, Rational presenterà tre importanti novità che ridefiniscono gli standard nella ristorazione professionale. Dopo aver coinvolto oltre 800 partner internazionali presso la sede centrale a Landsberg am Lech, l’azienda celebra il suo 50° anniversario con soluzioni all’avanguardia.

Architettura green per la sede di Rational

Sistema di lavaggio integrato iCareSystem AutoDose per iCombi Pro

Il nuovo iCareSystem AutoDose rappresenta una svolta nell’automazione della pulizia per iCombi Pro da tavolo. Il sistema integrato di lavaggio, che può essere attivato con un semplice tocco o programmato automaticamente, utilizza detergenti solidi conservati in sicurezza direttamente all’interno dell’unità, eliminando la necessità di contenitori o tubazioni esterne.

iCombi Pro di Rational

Theodor Tumbrink, Vice President Product Management di Rational ha riassunto i vantaggi: «iCareSystem AutoDose aumenta la sicurezza sul lavoro, fa risparmiare tempo e garantisce il rispetto delle condizioni igieniche Haccp. A differenza di molte altre soluzioni, non sono necessari tubi o contenitori esterni all'unità». Questa tecnologia riduce al minimo l’intervento manuale e ottimizza i processi di sanificazione nelle cucine professionali.

Digitalizzazione della cucina con ConnectedCooking e interfaccia ERP

Rational introduce per la prima volta l’integrazione diretta tra i sistemi di cottura e i software ERP aziendali. Grazie alla piattaforma ConnectedCooking, è possibile inviare programmi di cottura predefiniti a tutti gli apparecchi iCombi e iVario connessi, in modo istantaneo e centralizzato.

I vantaggi includono standard operativi uniformi in tutte le sedi, una gestione remota e predittiva della manutenzione e al tempo stesso un risparmio energetico e prolungamento della vita utile delle apparecchiature.

L’analisi, basata su intelligenza artificiale, consente inoltre ai Service Partner di prevenire i guasti, pianificare interventi mirati e operare anche da remoto.

Anteprima esclusiva della nuova linea di sistemi di cottura combinata

Rational presenterà a Host anche una nuova gamma di sistemi di cottura dotata di tecnologia combinata vapore, aria calda e microonde. Il controllo intelligente e adattivo della potenza consente una cottura uniforme su tutti i livelli, riducendo drasticamente i tempi e migliorando la qualità dei risultati.

Stand di Rational

Il nuovo sistema sarà introdotto gradualmente nel mercato e sarà posizionato come soluzione specializzata per contesti specifici, mantenendo iCombi e iVario come riferimento per la maggior parte delle esigenze operative.

«Con queste offerte, la nostra pluriennale competenza digitale e i nostri moderni sistemi di cottura si fondono per creare un vero e proprio valore aggiunto per i nostri clienti e partner», afferma il chief Marketing and Sales Officer Markus Paschmann in merito alle soluzioni digitali.

Sostenibilità nella cucina professionale: la strategia Rational

La strategia in termini di sostenibilità adottata da Rational si fonda sul principio guida: «Vogliamo essere un'azienda di cui si desidera l'esistenza», come affermato direttamente dal Ceo Peter Stadelmann.

La sostenibilità ambientale e sociale è infatti al centro della nuova strategia aziendale di Rational. Fin dal lancio del primo forno combinato nel 1976, l'azienda ha promosso una cucina più efficiente e responsabile. Oggi l’impegno si articola in tre aree chiave, gli obiettivi ambientali, l'impegno per la società e l'ambiente di lavoro e la responsabilità sociale e trasparenza nella filiera.

Il progetto della nuova sede di Rational

A livello ambientale, la società ha l'ambizione della neutralità climatica entro il 2050, oltre alla riduzione del 42% delle emissioni entro il 2030. Previsti anche forti investimenti in energie rinnovabili, come impianti fotovoltaici e flotta aziendale a impatto zero. Inoltre, i sistemi di cottura Rational consentono un risparmio fino al 30% di energia, 50% di acqua e 30% di spazio rispetto alle tecnologie tradizionali.

Rational persegue anche l'impegno per la società e l'ambiente di lavoro. L’azienda promuove la diversità, la sicurezza sul lavoro e il benessere dei dipendenti e degli operatori del settore. Le soluzioni ergonomiche adottate contribuiscono a migliorare le condizioni nelle cucine professionali di tutto il mondo.

Tecnologia e connettività coi sistemi di cottura Rational

Il gruppo si impegna infine a rafforzare le partnership, comunicare in modo trasparente e garantire il rispetto dei diritti umani lungo tutta la filiera produttiva. L’obiettivo è contribuire a una società più sana anche attraverso la promozione di una corretta alimentazione.