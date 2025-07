Terracina, cede il tetto del ristorante Essenza: muore la sommelier Mara Severin

Grave incidente nella serata di ieri a Terracina, sul litorale laziale in provincia di Latina, dove ha perso la vita la trentunenne sommelier Mara Severin. Intorno alle 22:00, un improvviso crollo del tetto ha colpito il ristorante stellato Essenza, situato in via Cavour, una delle arterie principali della città, a pochi metri dal mare.

Mara Severin, sommelier del ristorante Essenza, è deceduta a 31 anni

Durante il servizio serale, il cedimento strutturale ha causato il collasso del piano superiore dell’edificio, seppellendo parte del piano terra sotto le macerie. La scena, descritta come drammatica dai soccorritori, ha richiesto l’intervento immediato di vigili del fuoco, carabinieri, polizia e personale del 118. L’intera area è stata messa in sicurezza e chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.

Vittima del crollo la sommelier Mara Severin

Tra le persone coinvolte nel crollo, la più grave è risultata Mara Severin, 31 anni, sommelier del ristorante. La donna è stata estratta viva dalle macerie e rianimata sul posto, per poi essere trasportata d’urgenza all’ospedale Fiorini di Terracina, dove è deceduta poco dopo la mezzanotte a causa delle gravi ferite riportate. Severin lavorava nel locale da oltre dieci anni ed era una figura molto apprezzata nel panorama enogastronomico locale.

Chef Simone Nardoni, del ristorante Essenza di Terracina

era lei a curare la cantina. Dopo il crollo Mara Severin era rimasta ferita. Estratta viva dal locale, il suo cuore si è fermato poco dopo. Dalle pagine social della giovane traspare la grande passione per il suo lavoro. Mara Severin era non solo una dipendente, ma un pezzo portante di Essenza. A lei era affidata "La Cave", una sala del ristorante che, come si legge sul sito, era dedicata alla celebrazione del vino "attraverso esperienze private e degustazioni su misura che venivano immaginate, ideate e realizzate da Simone (lo chef, ndr) e Mara".



Crollo al ristorante stellato Essenza a Terracina: morta la sommelier Mara Severin, ci sono feriti

https://www.today.it/cronaca/crollo-ristorante-essenza-terracina-morta-mara-severin-feriti.html

Era proprio lei a dirigere la cantina del ristorante, con oltre 850 etichette, oltre che a curare la sala "La Cave", dedicata alla degustazione del vino attraverso esperienze private e realizzate assieme allo chef stellato Simone Nardoni.

Indagini in corso per chiarire le cause del cedimento

Oltre alla sommelier, altre cinque persone sono rimaste ferite, tre delle quali ricoverate in prognosi riservata. Nessuno dei feriti, secondo fonti ospedaliere, sarebbe in pericolo di vita. I vigili del fuoco stanno conducendo accertamenti per comprendere le cause del crollo, e una prima relazione tecnica sarà trasmessa nelle prossime ore alla procura di Latina.

Il locale era frequentato anche da clienti stranieri al momento dell'incidente, molti dei quali sono riusciti ad allontanarsi in tempo. La comunità locale è sotto shock e numerosi residenti, allarmati dal boato, sono scesi in strada poco dopo l’accaduto. Diversi medici fuori servizio hanno contribuito a prestare un primo soccorso ai feriti.