Tornano i “furbetti del conto” con l’estate: complici le serate affollate e la confusione nei locali di villeggiatura, alcuni turisti si credono più furbi di tutti. Pesce fresco, bottiglie importanti, piatti locali serviti con cura in un ristorante del centro di Alghero. Una cena come tante, almeno fino al momento del conto. Quando è arrivata l’ora di pagare, i due turisti seduti a quel tavolo si sono alzati e se ne sono andati come se nulla fosse, lasciando tutto sul groppone del ristoratore.

Mangiano pesce e vini pregiati, poi scappano: due turisti nei guai ad Alghero

Identificati grazie a testimoni e telecamere: ora rischiano fino a 2 anni

È successo nei giorni scorsi in uno dei locali più noti della cittadina sarda, frequentato da residenti e visitatori in cerca di buona cucina e atmosfera rilassata. I due clienti, a quanto ricostruito, avrebbero approfittato di un momento di distrazione del personale per darsi alla fuga. Nessuna parola, nessuna scusa. Semplicemente si sono dileguati, confondendosi tra la folla del centro, dopo aver gustato una cena da veri buongustai.

Cenano da signori e non pagano: identificati e denunciati due turisti ad Alghero

La fuga, però, è durata poco. La polizia è intervenuta in pochi minuti e, grazie alle testimonianze raccolte sul posto e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, è riuscita a identificare i cosiddetti “furbetti del conto”.

Cos'è l'insolvenza fraudolenta e quali sono le pene previste

È bene ricordare che il reato commesso dai due turisti ad Alghero rientra nell’articolo 641 del Codice Penale, che disciplina l’insolvenza fraudolenta. Si configura quando una persona usufruisce di un servizio o acquista beni sapendo di non poter o voler pagare, mettendo in atto una condotta finalizzata a trarre in inganno l’esercente.

La pena prevista va da sei mesi a due anni di reclusione, oltre a una possibile multa. In casi più gravi, o in presenza di recidiva, il giudice può disporre sanzioni più pesanti.

Come difendersi dai furbetti del conto: i consigli per i ristoratori

Per prevenire episodi simili, sempre più diffusi soprattutto nelle località turistiche, i ristoratori possono adottare alcune strategie preventive:

Formare il personale a riconoscere comportamenti sospetti (frequenti spostamenti dal tavolo, richieste eccessive di attenzioni, uso del telefono come distrazione).

Implementare sistemi di videosorveglianza interni ed esterni al locale, utili non solo come deterrente, ma anche per l’identificazione post-evento.

Richiedere un deposito anticipato o una pre-autorizzazione sulla carta nei locali più esclusivi o nelle zone ad alto rischio.

Tenere i tavoli d’occhio anche nei momenti di maggiore affluenza: spesso le fughe avvengono quando il personale è impegnato.

In caso di sospetto, è sempre consigliabile contattare subito le forze dell’ordine: un intervento rapido può fare la differenza.

La collaborazione tra esercenti, associazioni di categoria e autorità locali è fondamentale per ridurre i rischi e tutelare un settore già messo a dura prova.