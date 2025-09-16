La rivoluzione della refrigerazione passa da un banco smontabile: ecco come funziona

Dal 17 al 21 ottobre, HostMilano accende i riflettori su una nuova visione della refrigerazione commerciale, protagonista Epta con il brand Iarp e il suo nuovo banco frigorifero UNIT, esposto in anteprima nel Padiglione 14 - stand A35/A43 e B36/B44.

Il design modulare di UNIT facilita manutenzione e aggiornamento del banco

Un’occasione per scoprire un progetto che coniuga tecnologia, sostenibilità ed ecoprogettazione in un'unica soluzione destinata a ridefinire gli standard dell'Horeca e del Food&Beverage.

UNIT: il primo banco frigorifero plug-in progettato per la circolarità

UNIT è il primo banco refrigerato Iarp interamente sviluppato secondo i principi dell’economia circolare, diventando simbolo di una transizione concreta verso modelli produttivi rigenerativi e a basso impatto ambientale. Basato sull’approccio "from cradle to grave", il banco considera ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione allo smaltimento, in linea con la visione sostenibile del Gruppo Epta.

Le “4 R” alla base del progetto: Reuse, Repair, Recondition, Recycle

Modularità, riciclabilità dei materiali ed efficienza energetica sono i cardini di questa soluzione, progettata per durare nel tempo.

Materiali sostenibili per un banco progettato secondo i principi dell’economia circolare

UNIT adotta il principio del Design for Disassembly, con componenti facilmente estraibili e sostituibili grazie a un pratico sistema di cassette e maniglie, rendendo manutenzione e aggiornamenti semplici e veloci.

Materiali sostenibili e refrigerazione naturale con isobutano R600a

Il banco integra plastiche riciclate, sughero 100% biodegradabile e utilizza un refrigerante naturale (R600a), riducendo l’impatto ambientale complessivo.

Epta segue il ciclo completo del prodotto, dalla progettazione allo smaltimento consapevole

Scelte che garantiscono una riciclabilità a fine vita dell’80% e che rafforzano l'impegno di Epta per una produzione sostenibile, anticipando i futuri requisiti normativi europei.

UNIT apre la strada a una nuova generazione di arredi refrigerati

UNIT rappresenta un primo passo verso un portafoglio prodotti rigenerativo, scalabile e replicabile. In occasione della fiera, Epta svelerà anche una nuova gamma di vetrine refrigerate circolari, progettate con la stessa filosofia, per offrire ai visitatori un’esperienza sostenibile a 360°.

L’approccio sostenibile di Epta va oltre il prodotto e investe in una trasformazione completa dei processi produttivi, dei servizi e della cultura aziendale, generando valore a lungo termine per persone, imprese e ambiente.

Epta sarà presente a FieraHost Milano 2025 dal 17 al 21 Ottobre al Pad. 14 stand A35/A43 e B36/B44