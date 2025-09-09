34 vignette per celebrare la Cucina Italiana Patrimonio Unesco

Perchè piange mentre cucina? di AIRAGHI MARIO

La candidatura della Cucina Italiana a patrimonio Unesco rappresenta un’opportunità per il nostro Paese, ma soprattutto una grande prova di maturità di un progetto che deve unire i territori e le tipologie di attori, gli chef come i cuochi, i contadini come gli artigiani. La cucina italiana è racconto, ambientazione. Messico, Corea, Francia e Giappone sono le uniche cucine che nella totalità o in parte sono patrimonio Unesco. Non può mancare l’Italia.

I cuochi italiani come ambasciatori di cultura

I nostri cuochi sono produttori di cultura, storia, estetica, poesia, valori fondanti dell’Italia. E i nostri ristoranti, soprattutto quelli all’estero, sono le ambasciate del nostro stile di vita, invidiato in tutto il mondo. La sfida sarà unire l’intera Italia in un unico racconto, senza figli e figliastri, partendo ovviamente da quella Dieta Mediterranea che il ministro Francesco Lollobrigida ha messo alla base di un progetto sostenuto da tutto il Paese.

Da tempo in prima fila a sostenere il riconoscimento Unesco, auspicato in anni in cui nessuno ne parlava, c’è ovviamente Italia a Tavola, che da sempre ha fatto della cucina l’emblema dello stile italiano, che ci apre le porte per le esportazioni.

Cartoonist italiani per celebrare la Cucina Italiana

Sono state raccolte firme, si sono fatti convegni e ormai il tempo stringe. In attesa di un verdetto che non potrà che essere positivo, Italia a Tavola ha invitato a collaborare alcuni dei noti cartoonist italiani che, coordinati da Giovanni Beduschi, ci offrono una visione originale e divertente della cucina italiana. È il nostro contributo culturale al successo del progetto Unesco.

