Dai prodotti Dop e Igp ai Giochi: l’Alto Adige a Milano Cortina 2026

Cinque eccellenze altoatesine sono state protagoniste principali di una cena offerta alla stampa. I prodotti li troveremo a fianco di Milano Cortina 2026, dall’8 al 21 febbraio 2026 ad Anterselva (dove si svolgeranno alcune competizioni ufficiali), offrendo un’occasione unica per assistere a queste gare.

Eccellenze altoatesine protagoniste ai prossimi giochi di Milano-Cortina 2026

«Con questa partnership, l’Alto Adige conferma il proprio ruolo di territorio protagonista all’interno di un evento sportivo internazionale senza precedenti - commenta Thomas Fill, Director Agrar IDM Alto Adige -. Portiamo ai Giochi non solo cinque prodotti certificati, ma un’identità e un’eredità che nasce da tradizioni autentiche e qualità riconoscibile. Anterselva rappresenta perfettamente tutto questo: Milano Cortina 2026 è l’occasione per condividere con il mondo l’eccellenza che quotidianamente custodiamo».

Thomas Fill, Director Agrar IDM Alto Adige

I Giochi Olimpici incarnano valori come l'eccellenza e la comunità: valori rappresentati anche dall’Alto Adige. La manifestazione sportiva è un motore economico per la Regione, la sua cultura e i suoi prodotti. Con questa sponsorship, l’Alto Adige porta l’identità enogastronomica del territorio e i suoi cinque Consorzi sul palcoscenico globale dei Giochi. l’autenticità e la qualità dei prodotti altoatesini in un contesto d’eccezione.

I prodotti dell’Alto Adige sono un patrimonio gastronomico, costruito nel tempo. Il risultato di un impegno costante e di una dedizione che riflette lo stesso spirito Olimpico: anni di lavoro, tradizioni tramandate e passione per la perfezione. Formaggio Stelvio Dop, Mela Alto Adige Igp, Speck Alto Adige Igp, Schüttelbrot Vini Alto Adige sono le cinque eccellenze altoatesine protagoniste dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Formaggio Stelvio Dop

Utilizzato come mezzo di scambio nel XIII e XVI secolo, il Formaggio Stelvio DOP è l’unico formaggio dell’Alto Adige a poter vantare il riconoscimento DOP, che garantisce origine, tracciabilità e qualità della materia prima. È prodotto dai caseifici di Mila/Latte Montagna Alto Adige e dalla Latteria di Burgusio, utilizzando latte fresco raccolto quotidianamente presso oltre 350 masi di montagna.

Lo Stelvio Dop

Mela Alto Adige Igp

Con i suoi circa 18.000 ettari, l’Alto Adige è un grande meleto a cielo aperto: vengono coltivate oltre 30 varietà di mele, di cui 17 possono fregiarsi del marchio Mela Alto Adige Igp. È un lavoro che coinvolge oltre 6.000 aziende a conduzione familiare, fatto di dedizione, metodo e pazienza. Croccanti, succose, ricche di vitamine, le mele sono tra i frutti più apprezzati a livello globale.

La Mela Alto Adige Igp

Speck Alto Adige Igp

Antica merenda dei contadini, lo Speck Alto Adige Igp è frutto dell’amore della sua terra e delle sue persone che, da generazioni, lo rendono uno dei salumi più apprezzati al mondo. Profuma di alloro, rosmarino e ginepro ed è unico come il territorio a cui deve la sua nascita.

Speck Alto Adige Igp

Schüttelbrot Alto Adige Igp

Rotondo, croccante e riconoscibile al primo morso: lo Schüttelbrot è il pane di segale simbolo della tradizione altoatesina. Un tempo preparato dai contadini nei masi, quando la coltivazione dei cereali è stata progressivamente abbandonata, sono stati i panettieri altoatesini a prenderne in mano la produzione.

Schüttelbrot, pane di segale tipico dell'Alto Adige

Vini Alto Adige Doc

Nonostante la superficie limitata, l’area vitivinicola altoatesina presenta una varietà di vitigni considerevole: oltre agli autoctoni Lagrein e Schiava, il terroir dell’Alto Adige si rivela congeniale a numerosi altri vitigni rossi e bianchi raffinati, freschi o più strutturati.

Uva Lagrein dell'Alto Adige

Anterselva: la località più celebre del biathlon

Anterselva è tra le località più celebri al mondo per la pratica del biathlon, da decenni un punto di riferimento internazionale per questa disciplina. La sua notorietà si deve all’impegno di Paul Zingerle che, negli anni Settanta, portò le prime competizioni in Val Pusteria, contribuendo a costruire un’eredità sportiva che oggi trova il suo apice nei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Lo scenario innevato di Anterselva ospiterà le gare di Biathlon delle Olimpiadi

Circondata da 60 chilometri di piste e da un paesaggio alpino straordinario, la Valle di Anterselva è oggi la roccaforte internazionale dello sport invernale altoatesino, sia in inverno per lo sci di fondo, che in estate per lo skiroll o gli allenamenti in alta quota.