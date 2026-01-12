Dalla pasticceria al fine dining outdoor: come cambia la cucina professionale

Da oltre quarant’anni Tecnoinox sviluppa attrezzature per la cucina professionale pensate per rispondere alle esigenze operative di ristoranti, hotel, resort e catering. Efficienza, controllo dei processi, cura costruttiva e attenzione all’ergonomia guidano una proposta che unisce tecnologia applicata e design funzionale, con soluzioni progettate per migliorare il lavoro quotidiano degli chef.

ITINERIS

ITINERIS: la cucina professionale che esce dagli spazi tradizionali

Tra le soluzioni più distintive spicca ITINERIS, il sistema di cucina professionale mobile e modulare che estende l’operatività anche all’esterno. Moduli su ruote da 120 o 160 cm ospitano apparecchiature professionali Tecnoinox, con possibilità di base refrigerata integrata. «ITINERIS è l’estensione naturale della cucina professionale verso l’esterno. Permette a hotel, resort e ristoranti di creare esperienze culinarie davanti al mare, a bordo piscina o in contesti paesaggistici di pregio, mantenendo standard professionali completi», spiega Riccardo Giacomini, Technical Manager Tecnoinox. Una soluzione pensata per fine dining outdoor, show cooking ed eventi, capace di coniugare flessibilità di configurazione, robustezza strutturale e qualità operativa.

Forni combinati TAP e TAP Pastry: controllo dell’umidità per panificazione e pasticceria

L’evoluzione dei forni combinati TAP e TAP Pastry introduce una progettazione rivista con particolare attenzione alle esigenze di pasticceria e panificazione. Il sistema garantisce una gestione avanzata del vapore e un controllo preciso dell’umidità, elementi centrali per lievitazioni corrette e cotture costanti. «Il nuovo TAP offre un’espulsione del vapore estremamente efficace e un controllo dell’umidità determinante per lavorazioni delicate come pani gourmet, prodotti senza glutine, meringhe, macarons e biscotti», sottolinea Giacomini. Una risposta concreta per laboratori e cucine che richiedono precisione ripetibile e risultati affidabili anche su produzioni complesse.

Forni combinati TAP e TAP Pastry

EVENHEAT: uniformità di cottura e reattività sulla piastra

EVENHEAT è il fry-top Tecnoinox con tecnologia di riscaldamento brevettata, progettato per garantire distribuzione uniforme del calore e tempi di ripresa immediati. La piastra consente cotture ripetute nello stesso punto senza cali di performance, migliorando ritmo di lavoro e sicurezza operativa. «La reattività della piastra e la trasmissione costante del calore permettono allo chef di lavorare più velocemente e con maggiore controllo, anche su cotture ripetitive», evidenzia Giacomini. Un vantaggio concreto per cucine ad alta intensità di servizio.

Riccardo Giacomini, Technical Manager Tecnoinox

Sistema 2-IN-1 induzione + forno: più spazio, stessa potenza

Il sistema 2-IN-1 induction + oven integra un piano a induzione a quattro zone da 5 kW ciascuna con un forno statico elettrico in un’unica soluzione compatta. Un progetto che risponde alle esigenze di ottimizzazione degli spazi senza rinunciare alle prestazioni. «Accoppiando induzione e forno si recuperano fino a 80 cm in cucina, mantenendo affidabilità elevata grazie a un sistema di raffrescamento che protegge tutta l’elettronica», spiega Giacomini. Una risposta tecnica per cucine urbane, brigate ridotte e layout ad alta densità.

Silvia Gregorin, Marketing manager di Tecnoinox

DOMINO: il piano unico continuo secondo gli chef

DOMINO rappresenta il concetto di piano unico in acciaio senza giunture, apprezzato per igienicità, continuità estetica e possibilità di personalizzazione. Compatibile con le gamme T90, Q74 e Mosaico, unisce superficie continua e modularità. «È il sogno di ogni chef: un piano unico, senza giunzioni, ispezionabile e personalizzabile. Non saldato ma siliconato, garantisce ermeticità e facilità di intervento», afferma Silvia Gregorin, Marketing manager di Tecnoinox. Completano il sistema bruciatori ermetici, vano igienico H2 e finiture di alto livello, pensate per cucine che pongono grande attenzione a pulizia e durabilità.

DOMINO

Una proposta tecnica pensata per chef e operatori

Le soluzioni Tecnoinox rispondono a una visione chiara: fornire strumenti affidabili, efficienti e sostenibili, capaci di semplificare i flussi di lavoro e adattarsi alle nuove modalità di servizio della ristorazione contemporanea. Una proposta che rafforza il posizionamento dell’azienda come partner tecnico della cucina professionale italiana nel mercato globale.