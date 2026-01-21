Ristoranti e lidi di Calabria, Sardegna e Sicilia colpiti dal ciclone Harry

Il ciclone Harry continua a martellare il Sud Italia e il bilancio, giorno dopo giorno, diventa sempre più pesante, anche per il comparto Horeca. Le mareggiate stanno infatti colpendo con forza ristoranti, chioschi e stabilimenti balneari di Calabria, Sardegna e Sicilia affacciati sul mare. Onde alte, folate di vento a 120 km/h e piogge insistenti hanno superato barriere e lungomari, arrivando fin dentro le strutture e lasciando dietro di sé legni, sabbia e attrezzature trascinate via. E mentre l’emergenza non si arresta, cresce la preoccupazione per ciò che resta e per ciò che verrà.

Il ciclone Harry sui ristoranti sul mare

Andiamo con ordine. In Calabria, lungo la fascia ionica, il ciclone ha colpito alcuni dei ristoranti simbolo del territorio. A Bovalino (Rc), per esempio, La Rotonda, storica struttura affacciata direttamente sul lungomare, è stata investita in pieno dalla forza dei marosi. Le onde hanno raggiunto i muri perimetrali dell’edificio, in particolare nella caratteristica curva sul mare, il punto più esposto all’impatto dell’acqua sospinta dal vento. Il mare ha superato la linea di battigia arrivando a colpire direttamente la struttura, un segnale chiaro della violenza dell’evento, ben oltre le mareggiate a cui la costa è abituata.

La tempesta ha poi piegato anche la Sardegna. Emblematico quanto accaduto a Cagliari, dove un ristorante galleggiante in via Roma ha rischiato di staccarsi dagli ormeggi a causa delle onde e del vento forte. L’intervento dei Vigili del fuoco è stato decisivo per rinforzare gli ancoraggi e mettere in sicurezza l’area portuale, evitando conseguenze più gravi. Un episodio che restituisce bene la fragilità di attività che lavorano a stretto contatto con il mare, anche in pieno centro urbano. In Sicilia, infine, il ciclone Harry non ha fatto sconti a nessuno. A Catania, lo storico ristorante Andrew’s di San Giovanni Li Cuti è stato devastato dalla mareggiata notturna: l’acqua ha invaso la sala, trascinando via sedie e arredi, e cancellando in poche ore un locale abituato a convivere con il mare, ma non a subirlo in questa forma.

Un fermo immagine della videocamera del ristorante Andrew’s che documenta l’allagamento del locale.

«Non ho mai visto qualcosa del genere. Non è rimasto più nulla» ha raccontato il titolare, spiegando come tutto sia accaduto nel cuore della notte, quando il buio e il vento hanno nascosto la reale portata dei danni fino all’alba. La furia del mare, come detto, si è abbattuta sui ristoranti e sui chioschi affacciati sul litorale agrigentino di San Leone e Licata, dove le onde hanno superato le barriere costiere invadendo le strutture sul mare. Così come in alcune zone del Messinese (vedi il ristorante La Vela, fortemente danneggiato) e del Palermitano.

Anche i lidi balneari pagano il prezzo delle mareggiate

Accanto ai ristoranti, a pagare un prezzo altissimo sono anche i lidi balneari, travolti da una mareggiata che non ha fatto grandi distinzioni lungo le coste. In Calabria, soprattutto sul già citato versante ionico, il mare ha portato via grandi quantità di sabbia, riducendo l’arenile davanti a molti stabilimenti e danneggiando pedane e recinzioni.

Che cos’è il ciclone Harry Il ciclone Harry è una depressione extratropicale caratterizzata da una rotazione ciclonica e da forte instabilità atmosferica. Si è formata nel Mediterraneo centrale dopo aver richiamato aria calda e umida dal Sahara, favorendo lo sviluppo di intensi sistemi temporaleschi originatisi tra Tunisia e Canale di Sicilia. La sua avanzata verso nord si è arrestata a causa di un promontorio di alta pressione esteso dalla Russia ai Balcani. Il contrasto tra l’aria calda a bassa pressione e l’aria fredda artica ad alta pressione genera piogge intense sul Sud Italia e forti venti sul Mediterraneo, responsabili di mareggiate sulle isole maggiori.

In diversi tratti la spiaggia si è assottigliata fino quasi a scomparire. In Sicilia il colpo è stato ancora più esteso e continuo: dal Messinese al Catanese, passando per l’Agrigentino e arrivando fino a Palermo. E proprio da qui è arrivato l’allarme dell’Associazione turistica balneare regionale, che parla di «evento eccezionale e catastrofico» e chiede interventi urgenti (da circa 100 milioni di euro) per salvare la prossima stagione estiva. Anche in Sardegna, infine, Harry ha lasciato segni evidenti: dal Poetto alle spiagge di Villasimius, l’erosione ha cancellato tratti di costa, colpendo dune e stabilimenti.

In attesa di una tregua, con il Sud che fa i conti con i danni

Detto ciò, il ciclone Harry, intanto, non sembra intenzionato a fermarsi e continuerà a colpire Calabria, Sicilia e Sardegna ancora per ore. La speranza è che la situazione non peggiori ulteriormente e che il mare conceda presto una tregua, permettendo di fare una prima, dolorosa conta dei danni. Perché tra ristoranti svuotati e lidi cancellati, il rischio è che questa tempesta lasci segni profondi non solo sulle coste, ma sull’intero equilibrio turistico del Sud Italia, anche e soprattutto in vista della prossima stagione estiva.