PRIMATO
La Liste 2027, Da Vittorio si conferma tra i 13 migliori ristoranti al mondo
La Liste 2027 assegna al ristorante tristellato bergamasco 99,5 punti: il locale della famiglia Cerea si conferma tra i migliori ristoranti al mondo. La selezione comprende 93 locali italiani in 70 città. Sul podio nazionale, Le Calandre e Atelier Moessmer Norbert Niederkofler. Tra i riconoscimenti anche DaV Cantalupa, scelto per il progetto dedicato al rapporto qualità-prezzo
Da Vittorio si conferma tra i 13 migliori ristoranti al mondo nella classifica 2027 di La Liste, con un punteggio di 99,5 su 100. Il ristorante della famiglia Cerea, che quest'anno festeggia 60 anni di attività, si conferma così ai vertici della gastronomia internazionale. Nella Top 1.000 figurano complessivamente 93 ristoranti italiani: sul podio nazionale, dopo Da Vittorio, Le Calandre con 99 punti e Atelier Moessmer Norbert Niederkofler con 98,5. Nel complesso, la selezione comprende locali distribuiti in 70 città italiane.
I 13 migliori ristoranti al mondo secondo La Liste 2027
Al vertice della classifica La Liste 2027 si trovano 13 ristoranti, tutti con il punteggio massimo di 99,5/100. Il gruppo riunisce indirizzi di nove Paesi e territori, tra cui Italia, Francia, Stati Uniti, Giappone, Svizzera, Svezia, Spagna, Germania, Macao e Hong Kong. Per l'Italia c'è Da Vittorio di Brusaporto, affiancato da nomi di rilievo della gastronomia internazionale come Guy Savoy a Parigi, Le Bernardin a New York, Frantzén a Stoccolma e Martín Berasategui a Lasarte. La presenza del ristorante della famiglia Cerea tra i primi 13 conferma il suo posizionamento ai vertici della ristorazione mondiale.
La Liste 2027: i ristoranti con il punteggio più alto
- Cheval Blanc by Peter Knogl – Grand Hôtel Les Trois Rois – 99,5/100, Svizzera (Basilea)
- Da Vittorio – 99,5/100, Italia (Brusaporto)
- Frantzén – 99,5/100, Svezia (Stoccolma)
- Guy Savoy – 99,5/100, Francia (Parigi)
- L'Assiette Champenoise – 99,5/100, Francia (Tinqueux)
- Le Bernardin – 99,5/100, Stati Uniti (New York)
- Martín Berasategui – 99,5/100, Spagna (Lasarte)
- Schwarzwaldstube – 99,5/100, Germania (Baiersbronn)
- SingleThread – 99,5/100, Stati Uniti (Healdsburg)
- Robuchon au Dôme – Julien Tongourian – 99,5/100, Macao (Cina)
- Matsukawa – 99,5/100, Giappone (Tokyo)
- Sushi Saito – 99,5/100, Giappone (Tokyo)
- Lung King Heen – 99,5/100, Hong Kong (Cina)
La Liste 2027: tutti gli italiani presenti
I 93 ristoranti italiani presenti nella classifica La Liste 2027 mostrano una distribuzione ampia dei punteggi, compresi tra 75 e 99,5 punti su 100, con una media nazionale di 87,15 punti. In vetta si trova Da Vittorio di Brusaporto, che raggiunge 99,5 punti, seguito da Le Calandre con 99 e da Atelier Moessmer Norbert Niederkofler con 98,5. Nel complesso, sono 24 i ristoranti italiani che ottengono almeno 95 punti, confermando una presenza significativa del Paese nella fascia più alta della graduatoria. La concentrazione maggiore di insegne si registra però nella fascia intermedia: 16 ristoranti hanno ottenuto 85 punti, il punteggio più frequente tra quelli assegnati. Seguono i 9 locali con 77,5 punti e tre gruppi composti ciascuno da 8 ristoranti, rispettivamente nelle fasce da 92,5, 90 e 80 punti. All'estremo inferiore, sette ristoranti condividono il punteggio minimo di 75. La mediana si attesta a 85 punti, mentre la deviazione standard è pari a 7,38: valori che descrivono una graduatoria articolata, con una presenza italiana distribuita su diversi livelli di valutazione e una concentrazione consistente sia nella fascia medio-alta sia in quella intermedia.
Da Vittorio, la conferma nella classifica internazionale
La nuova valutazione arriva nell'anno in cui la famiglia Cerea celebra i 60 anni di attività. La Liste, guida francese fondata a Parigi nel 2015, costruisce la propria classifica attraverso l'analisi di oltre 1.100 fonti, aggregando giudizi e punteggi provenienti da differenti sistemi di valutazione. Nel motivare il riconoscimento a Da Vittorio, i curatori richiamano la tecnica della cucina, la generosità dell'accoglienza e i celebri paccheri alla Vittorio, serviti anche ai capi di Stato durante il gala olimpico di Milano-Cortina 2026. Un percorso che vede i fratelli Enrico e Roberto Cerea alla guida della cucina di una realtà familiare che, da sei decenni, ha costruito la propria identità attorno all'ospitalità. «Riconfermare la nostra posizione nell'empireo della ristorazione mondiale è motivo di grande orgoglio. È un riconoscimento stupendo in un anno speciale come questo, in cui celebriamo i nostri primi 60 anni di attività», commenta la famiglia Cerea, che ringrazia il team de La Liste e tutte le persone coinvolte nel lavoro quotidiano del gruppo.
DaV Cantalupa nella selezione dedicata al rapporto qualità-prezzo
La nuova edizione di La Liste introduce anche The Pleasure Principle - Great Food at Fair Prices, un progetto che valorizza i ristoranti capaci di proporre una cucina di qualità a prezzi più accessibili. La selezione, presentata nella sezione «Merita il viaggio», comprende 200 indirizzi a livello internazionale. Tra i locali italiani scelti figura DaV Cantalupa, il format di casual dining sviluppato dalla famiglia Cerea nella tenuta di Brusaporto. La proposta si distingue per una formula che affianca alla cucina curata diverse possibilità di condivisione, con menu dedicati alla pizza oppure alla carne e al pesce alla griglia. La presenza di DaV Cantalupa nella selezione amplia il significato del riconoscimento ottenuto dalla famiglia Cerea: accanto al risultato di Da Vittorio nella classifica generale, La Liste segnala anche un modello di ristorazione che punta a rendere più accessibile la qualità gastronomica.