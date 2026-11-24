Da Vittorio si conferma tra i 13 migliori ristoranti al mondo nella classifica 2027 di La Liste, con un punteggio di 99,5 su 100. Il ristorante della famiglia Cerea, che quest'anno festeggia 60 anni di attività, si conferma così ai vertici della gastronomia internazionale. Nella Top 1.000 figurano complessivamente 93 ristoranti italiani: sul podio nazionale, dopo Da Vittorio, Le Calandre con 99 punti e Atelier Moessmer Norbert Niederkofler con 98,5. Nel complesso, la selezione comprende locali distribuiti in 70 città italiane.

Thomas Bismuth La Liste 2027: i 13 ristoranti ad aver ottenuto il punteggio più alto

I 13 migliori ristoranti al mondo secondo La Liste 2027

Al vertice della classifica La Liste 2027 si trovano 13 ristoranti, tutti con il punteggio massimo di 99,5/100. Il gruppo riunisce indirizzi di nove Paesi e territori, tra cui Italia, Francia, Stati Uniti, Giappone, Svizzera, Svezia, Spagna, Germania, Macao e Hong Kong. Per l'Italia c'è Da Vittorio di Brusaporto, affiancato da nomi di rilievo della gastronomia internazionale come Guy Savoy a Parigi, Le Bernardin a New York, Frantzén a Stoccolma e Martín Berasategui a Lasarte. La presenza del ristorante della famiglia Cerea tra i primi 13 conferma il suo posizionamento ai vertici della ristorazione mondiale.

La Liste 2027: i ristoranti con il punteggio più alto Cheval Blanc by Peter Knogl – Grand Hôtel Les Trois Rois – 99,5/100, Svizzera (Basilea)

– 99,5/100, Svizzera (Basilea) Da Vittorio – 99,5/100, Italia (Brusaporto)

– 99,5/100, Italia (Brusaporto) Frantzén – 99,5/100, Svezia (Stoccolma)

– 99,5/100, Svezia (Stoccolma) Guy Savoy – 99,5/100, Francia (Parigi)

– 99,5/100, Francia (Parigi) L'Assiette Champenoise – 99,5/100, Francia (Tinqueux)

– 99,5/100, Francia (Tinqueux) Le Bernardin – 99,5/100, Stati Uniti (New York)

– 99,5/100, Stati Uniti (New York) Martín Berasategui – 99,5/100, Spagna (Lasarte)

– 99,5/100, Spagna (Lasarte) Schwarzwaldstube – 99,5/100, Germania (Baiersbronn)

– 99,5/100, Germania (Baiersbronn) SingleThread – 99,5/100, Stati Uniti (Healdsburg)

– 99,5/100, Stati Uniti (Healdsburg) Robuchon au Dôme – Julien Tongourian – 99,5/100, Macao (Cina)

– 99,5/100, Macao (Cina) Matsukawa – 99,5/100, Giappone (Tokyo)

– 99,5/100, Giappone (Tokyo) Sushi Saito – 99,5/100, Giappone (Tokyo)

– 99,5/100, Giappone (Tokyo) Lung King Heen – 99,5/100, Hong Kong (Cina)

La Liste 2027: i ristoranti con il punteggio più alto Cheval Blanc by Peter Knogl – Grand Hôtel Les Trois Rois – 99,5/100, Svizzera (Basilea) Da Vittorio – 99,5/100, Italia (Brusaporto) Frantzén – 99,5/100, Svezia (Stoccolma) Guy Savoy – 99,5/100, Francia (Parigi) L'Assiette Champenoise – 99,5/100, Francia (Tinqueux) Le Bernardin – 99,5/100, Stati Uniti (New York) Martín Berasategui – 99,5/100, Spagna (Lasarte) Schwarzwaldstube – 99,5/100, Germania (Baiersbronn) SingleThread – 99,5/100, Stati Uniti (Healdsburg) Robuchon au Dôme – Julien Tongourian – 99,5/100, Macao (Cina) Matsukawa – 99,5/100, Giappone (Tokyo) Sushi Saito – 99,5/100, Giappone (Tokyo) Lung King Heen – 99,5/100, Hong Kong (Cina)

La Liste 2027: tutti gli italiani presenti

I 93 ristoranti italiani presenti nella classifica La Liste 2027 mostrano una distribuzione ampia dei punteggi, compresi tra 75 e 99,5 punti su 100, con una media nazionale di 87,15 punti. In vetta si trova Da Vittorio di Brusaporto, che raggiunge 99,5 punti, seguito da Le Calandre con 99 e da Atelier Moessmer Norbert Niederkofler con 98,5. Nel complesso, sono 24 i ristoranti italiani che ottengono almeno 95 punti, confermando una presenza significativa del Paese nella fascia più alta della graduatoria. La concentrazione maggiore di insegne si registra però nella fascia intermedia: 16 ristoranti hanno ottenuto 85 punti, il punteggio più frequente tra quelli assegnati. Seguono i 9 locali con 77,5 punti e tre gruppi composti ciascuno da 8 ristoranti, rispettivamente nelle fasce da 92,5, 90 e 80 punti. All'estremo inferiore, sette ristoranti condividono il punteggio minimo di 75. La mediana si attesta a 85 punti, mentre la deviazione standard è pari a 7,38: valori che descrivono una graduatoria articolata, con una presenza italiana distribuita su diversi livelli di valutazione e una concentrazione consistente sia nella fascia medio-alta sia in quella intermedia.

Grafico Datawrapper bloccato. Abilita i contenuti e le funzionalità di terze parti per visualizzarlo. Gestisci consenso La Liste 2027: i 93 ristoranti italiani Punteggio (/100) Ristorante Luogo 99 5 Da Vittorio Brusaporto 99 0 Le Calandre Sarmeola 98 5 Atelier Moessmer Norbert Niederkofler Brunico 98 0 Dal Pescatore Runate 98 0 Osteria Francescana Modena 97 5 Piazza Duomo Alba 97 5 Uliassi Senigallia 97 5 Villa Crespi Orta San Giulio 97 0 Enrico Bartolini - Mudec Milano 97 0 La Pergola Roma 96 5 Casa Perbellini - 12 Apostoli Verona 96 5 Castel Fine Dining Tirolo 96 5 Madonnina del Pescatore Senigallia 96 5 Reale Castel di Sangro 96 0 Danì Maison Ischia 96 0 Enoteca Pinchiorri Firenze 96 0 Il Pagliaccio Roma 95 5 Antica Corona Reale Cervere 95 5 Ciccio Sultano Duomo Ragusa 95 5 La Peca Lonigo 95 0 Al Gatto Verde - 95 0 D'O San Pietro all'Olmo Cornaredo 95 0 Seta Milano 95 0 Torre del Saracino Vico Equense 92 5 Arnolfo Colle di Val d'Elsa 92 5 Del Cambio Torino 92 5 George Napoli 92 5 I Tenerumi Vulcanello 92 5 Il Piccolo Principe Viareggio 92 5 Krèsios Telese 92 5 L'Olivo Anacapri 92 5 La Rei Natura - Il Boscareto Resort & Spa Serralunga d'Alba 90 0 Agli Amici dal 1887 Godia 90 0 Andrea Aprea Milano 90 0 Antica Osteria da Cera Lughetto 90 0 Da Caino Montemerano 90 0 Glam Enrico Bartolini Venezia 90 0 La Madia Licata 90 0 Taverna Estia Brusciano 90 0 Terra Sarentino 87 5 Casa Vissani Baschi 87 5 Enoteca La Torre Roma 87 5 Il Luogo di Aimo e Nadia Milano 87 5 La Trota Rivodutri 87 5 Pascucci al Porticciolo Fiumicino 87 5 Villa Feltrinelli Gargnano 85 0 Andreina Loreto 85 0 Campo Del Drago - Rosewood Castiglion del Bosco Castiglion del Bosco 85 0 daGorini San Piero In Bagno 85 0 Dalla Gioconda Gabicce Monte 85 0 Don Alfonso 1890 Massa Lubrense 85 0 Guido Fontanafredda 85 0 Harry's Piccolo Trieste 85 0 Idylio by Apreda Roma 85 0 Imàgo - Hotel Hassler Roma 85 0 La Stüa de Michil - Simone Cantafio Corvara in Badia 85 0 Locanda del Sant’Uffizio Enrico Bartolini Cioccaro di Penango 85 0 Magnolia Cesenatico 85 0 Miramonti l'Altro Concesio 85 0 Quadri Venezia 85 0 Verso Capitaneo Milano 85 0 Villa Elena Bergamo 82 5 Acquolina Roma 82 5 Anna Stuben Ortisei 82 5 Cracco Milano 82 5 La Tana Gourmet Asiago 82 5 Lorenzo Forte dei Marmi 82 5 Mamesa Burgusio 82 5 Orma Roma Roma 80 0 Berton Milano 80 0 Dina Gussago 80 0 Glass Hostaria Roma 80 0 Gourmetstube Einhorn - Hotel Stafler Vipiteno 80 0 Luisl Stube - Schlosswirt Forst Lagundo 80 0 Lux Lucis - Hotel Principe Forte dei Marmi Forte dei Marmi 80 0 Piazzetta Milu' Castellammare di Stabia 80 0 St. George by Heinz Beck - The Ashbee Hotel Taormina 77 5 All’Enoteca Canale 77 5 Contraste Milano 77 5 L'Argine a Vencò Dolegna del Collio 77 5 Materia Cernobbio 77 5 Prezioso Merano 77 5 Romano Viareggio 77 5 San Domenico Imola 77 5 Santa Elisabetta Firenze 77 5 Venissa Venezia 75 0 Acquerello Fagnano Olona 75 0 Casa Maria Luigia Modena 75 0 Colline Ciociare Acuto 75 0 Famiglia Rana - 75 0 Piccolo Lago Verbania 75 0 Tre Olivi Paestum 75 0 Zum Löwen Tesimo

Da Vittorio, la conferma nella classifica internazionale

La nuova valutazione arriva nell'anno in cui la famiglia Cerea celebra i 60 anni di attività. La Liste, guida francese fondata a Parigi nel 2015, costruisce la propria classifica attraverso l'analisi di oltre 1.100 fonti, aggregando giudizi e punteggi provenienti da differenti sistemi di valutazione. Nel motivare il riconoscimento a Da Vittorio, i curatori richiamano la tecnica della cucina, la generosità dell'accoglienza e i celebri paccheri alla Vittorio, serviti anche ai capi di Stato durante il gala olimpico di Milano-Cortina 2026. Un percorso che vede i fratelli Enrico e Roberto Cerea alla guida della cucina di una realtà familiare che, da sei decenni, ha costruito la propria identità attorno all'ospitalità. «Riconfermare la nostra posizione nell'empireo della ristorazione mondiale è motivo di grande orgoglio. È un riconoscimento stupendo in un anno speciale come questo, in cui celebriamo i nostri primi 60 anni di attività», commenta la famiglia Cerea, che ringrazia il team de La Liste e tutte le persone coinvolte nel lavoro quotidiano del gruppo.

La Liste 2027: doppio riconoscimento per la famiglia Cerea

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