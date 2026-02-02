Sapori di Sicilia: un racconto fotografico attraverso i sapori dell'Isola

Sapori di Sicilia - Tradizione e Creatività nel Piatto è un progetto editoriale che esplora la cucina siciliana attraverso le ricette di Mario Puccio, Presidente Associazione cuochi e pasticceri di Palermo, come espressione culturale viva, capace di raccontare l’identità dell’isola attraverso immagini e parole. Il volume accompagna il lettore in un percorso visivo e narrativo che attraversa mercati storici, tavole domestiche e cucine professionali, restituendo la ricchezza di un territorio segnato da secoli di contaminazioni mediterranee. Ogni scatto di Bartolo Chicchi valorizza ingredienti locali, gesti quotidiani e tecniche tramandate, mostrando come la gastronomia siciliana sappia rinnovarsi senza perdere il legame con le proprie radici.

Sapori di Sicilia - Tradizione e Creatività nel Piatto

Tra fotografia gastronomica e ricette del territorio

Il dialogo tra fotografia gastronomica e contenuti narrativi mette in luce il valore estetico e simbolico del cibo. Le immagini, caratterizzate da luci naturali, colori intensi e dettagli materici, raccontano la manualità dei cuochi e la forza evocativa delle ricette storiche affiancate a letture contemporanee. Il risultato è un racconto multisensoriale che parla a chi ama cucinare, a chi ama fotografare e a chi desidera conoscere la Sicilia attraverso i suoi sapori più autentici, ne è un esempio la ricetta Spaghetti con scampi e favette di Leonforte: ricetta gourmet siciliana.

Cucina siciliana contemporanea e valore per il turismo enogastronomico

Nel contesto della Sicilia Regione Europea della Gastronomia 2025, il libro assume un significato ancora più rilevante. Come sottolineato da Rosario Seidita, Presidente Regionale Unione Cuochi Siciliani, nella presentazione istituzionale, «il riconoscimento internazionale è il risultato di anni di studio, sacrificio e passione dei cuochi e dei pasticceri siciliani, che hanno contribuito alla crescita culturale dell’isola». La cucina diventa così uno strumento di narrazione territoriale e un attrattore turistico capace di offrire esperienze autentiche e coinvolgenti. «Non si tratta solo di cucinare, ma di custodire memoria, gusto e identità, assumendo una responsabilità culturale verso le nuove generazioni».

Educazione culinaria e tutela dell’identità gastronomica

Il volume si propone come strumento di educazione gastronomica, utile a preservare la cucina siciliana da processi di omologazione. «Valorizzare i prodotti del territorio e trasmetterne il significato culturale significa proteggere un patrimonio universale», viene evidenziato nel contributo introduttivo. Le ricette diventano così chiavi di lettura del presente, capaci di mantenere vivo il legame con la storia e di raccontare una Sicilia che continua a evolversi senza perdere la propria anima.