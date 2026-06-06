Lavica: tre giorni di fine dining e grandi vini nel segno dell’Etna

La seconda edizione di Lavica - Fine dining & fine wine festival si è svolta dal 22 al 24 maggio tra Barone di Villagrande a Milo e Castello San Marco a Calatabiano, entrambe in provincia di Catania. Tre giornate dedicate all’Etna, alla cucina d’autore, ai vini locali e ai produttori, con un tema scelto per dare un taglio chiaro al programma: “‘A muntagna”.

Gli chef presenti alla seconda edizione di Lavica

La regia tra Castello San Marco, Barone di Villagrande e Teritoria

Il festival, promosso da Castello San Marco in collaborazione con Teritoria e Barone di Villagrande, con Entegra e Strada del vino e dei sapori dell’Etna come main partner, ha costruito il proprio consuntivo attorno a una formula semplice: una serata inaugurale in cantina, una giornata dedicata ai produttori locali e una cena conclusiva con chef italiani e internazionali. Nel gruppo organizzativo hanno avuto un ruolo diretto Daniele Murabito, patron del Castello San Marco, e Stefano Pesce, coinvolto nel raccordo con Teritoria e nella costruzione della rete degli chef ospiti.

La loro presenza ha dato al festival una struttura doppia, con il Castello San Marco come sede principale dell’evento e Barone di Villagrande come polo vitivinicolo della prima serata. Teritoria, la community europea presieduta da Alain Ducasse, nata nel 1975 e composta da oltre 300 maison tra ristoranti e alberghi indipendenti, ha portato sull’Etna cuochi provenienti da indirizzi italiani e francesi. Il risultato è stato un programma nel quale i due resident chef, Giuseppe Bonaccorso del ristorante Giardino di Pietra e Alfio Pesce dell’Osteria Villagrande, hanno lavorato accanto a chef ospiti arrivati da Sicilia, Abruzzo, Trentino, Roma, Calabria, Lombardia e Francia.

La prima sera a Milo

La serata inaugurale, Opening a Milo, si è tenuta venerdì 22 maggio nella cantina di Barone di Villagrande. In cucina c’erano i già citati Alfio Pesce, resident chef della tenuta, e Giuseppe Bonaccorso del Giardino di Pietra, con Giuseppe Raciti di Zash, Arcangelo Tinari di Villa Maiella, André Taormina di Ambroisie, Fabrizio Molteni e Sarah Bertocchi del Frosch Restaurant. Il menu ha messo insieme piatti e provenienze diverse. Alfio Pesce ha firmato Passeggiata tra i boschi, bavarese ai funghi porcini. Giuseppe Bonaccorso ha presentato pluma iberica, cavolo trunzo di Aci e ricci di mare. Arcangelo Tinari ha portato la sua pallotta cacio e ovo. André Taormina ha scelto polpa di granchio rinfrescata al lampone e limone caviale. Fabrizio Molteni e Sarah Bertocchi hanno presentato Verde torrente, con tubetto Monograno Felicetti al farro, estratto di piselli, uova di trota alpina marinate e olio all’aglio orsino. Giuseppe Raciti ha chiuso il proprio intervento con Norma in carrozza.

Un momento della prima serata nella cantina di Barone di Villagrande

I produttori al Castello San Marco

Sabato 23 maggio il programma si è spostato al Castello San Marco con Lavica Expo - I custodi del territorio, appuntamento dedicato ai produttori dell’agroalimentare locale. Il cambio di sede ha coinciso con il cambio di passo del festival, passato dalla cena a più mani al banco degli artigiani, delle cantine e delle aziende. Tra le cantine presenti alla manifestazione figuravano Cantine Russo, Serafica, Barone Beneventano, Barone di Villagrande, Palmento Costanzo, I custodi delle vigne dell’Etna, Tenute La Greca, Sorelle Zumbo, Tenuta Ferrata, Aitala, La Gelsomina, La Contea, Benanti Vini, Tenuta Enza La Fauci e Gambino Vini.

Il Castello San Marco a Calatabiano (Ct)

Nel percorso degli espositori comparivano Pastificio Vescera, Bronte Lab, Spina Panificio dal 1863, Birre Isabu, Selvatica Lab, Cugini Caruso, Amaro Indigeno, Putia Lab, PachinEat, I Custodi dell’Ape Nera, Sutta a Santa, Caffè Sauvage, De Natale Pizza Store, Carretto Gelati Barbagallo, Rosario Sciuto, DM Farms, Arte Sole e il lavoro sul papiro del maestro Patanè. Alcune presenze hanno dato una lettura ampia della produzione locale. PachinEat ha portato canditi di pomodoro, acqua di pomodoro e polvere di pomodoro. Spina Panificio dal 1863 ha rappresentato pane e biscotti. Bronte Lab ha lavorato sulla trasformazione del pistacchio. Selvatica Lab ha portato la kombucha. Cugini Caruso ha lavorato su gin e cocktail. Sutta a Santa ha partecipato con distilleria e amari.

Il gran finale, sempre al Castello San Marco

Domenica 24 maggio Il Gran Finale ha chiuso Lavica al Castello San Marco con una cena a più mani. Giuseppe Bonaccorso e Alfio Pesce hanno cucinato accanto a Giovanni Santoro di Shalai, Matteo Corridori e Robert Moretti di Roteo, Cristina Bowerman di Glass Hostaria, Caterina Ceraudo di Dattilo, Massimo Tringali dell’Armani/Ristorante Paris e Giuseppe Di Iorio di Aroma. Giuseppe Bonaccorso ha firmato un risotto Carnaroli Riserva GiliAironi al finocchietto selvatico, mantecato al burro acido, con tonno e garum. Alfio Pesce ha portato una cicerella ghiacciata “co’ tuppu”, con brioche alla farina di vinacce, rosmarino, parmigiano, gelato di ceci e gel di limone. Giovanni Santoro ha scelto una genovese di maialino nero con finocchietto selvatico, spuma di patate e bacche di ginepro dell’Etna. Matteo Corridori e Robert Moretti hanno costruito un calamaro fra lago e Sicilia, con crema di mandorle, aglio orsino, capperi, agrumi lactofermentati e uova di salmerino. Cristina Bowerman ha presentato mezzi rigatoni al bronzo Barilla al Castelmagno, ginepro e mirtilli fermentati. Caterina Ceraudo ha lavorato su fusilli al bronzo Barilla, pesto di finocchietto, ragusano e yuzu. Massimo Tringali ha portato una tartare di filetto al fieno e semi di finocchio, con erbe di Sicilia idroponiche e Souvenir di Noris. Giuseppe Di Iorio ha scelto mezzi rigatoni al bronzo Barilla all’amatriciana con ricotta salata siciliana.

Cristina Bowerman (a sinistra) con il suo piatto di mezzi rigatoni al bronzo

Il Castello, l’orto e la cantina

Castello San Marco ha dato al festival due giornate e la sede del Gran Finale. La struttura nasce da una dimora tardo-seicentesca del 1689, legata al principe di Palagonia e rilevata dalla famiglia Murabito nel 1971. Il ristorante Giardino di Pietra prende nome dal giardino in pietra lavica che lo ospita e lavora anche con aromi e vegetali dell’orto biologico del Castello, oltre ad arance, limoni, nespole e olio extravergine prodotti dalla famiglia Murabito. La cantina conta più di 400 etichette, con una presenza significativa di vini etnei.

La famiglia Murabito, proprietaria di Castello San Marco

Questo dato aiuta a leggere il ruolo del Castello dentro Lavica. La sede di Calatabiano ha funzionato come spazio di ospitalità, cucina, vino e relazione con i produttori, mentre Barone di Villagrande ha portato la parte agricola e vitivinicola della manifestazione nella prima serata a Milo. Per Castello San Marco, Barone di Villagrande, Daniele Murabito e Stefano Pesce, il consuntivo consegna una formula già riconoscibile. Lavica funziona quando mostra il vulcano attraverso luoghi, cucine, vini, aziende e lavorazioni. La seconda edizione ha indicato questa direzione con sufficiente chiarezza, lasciando al festival un margine di crescita fondato più sul lavoro dei produttori che sulla semplice lista degli ospiti.