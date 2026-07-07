Foody Milano cambia volto: conclusi i lavori Pnrr da oltre 17 milioni di euro

Sogemi, società partecipata dal Comune di Milano e proprietaria del Mercato Alimentare Milano e dei Mercati di quartiere, ha annunciato il completamento degli interventi finanziati attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). L'iniziativa rappresenta un passaggio significativo nel percorso di sviluppo del principale polo agroalimentare del capoluogo lombardo, con investimenti complessivi superiori a 17 milioni di euro.

Sogemi ha terminato gli interventi finanziati grazie anche ai 10 milioni di euro ottenuti dal Pnrr

Pnrr e Mercato Alimentare Milano: gli interventi realizzati

Grazie ai fondi stanziati dal Masaf con il Decreto ministeriale del 5 agosto 2022, che ha destinato 150 milioni di euro allo sviluppo della capacità logistica dei mercati agroalimentari all'ingrosso, Sogemi ha ottenuto un finanziamento di 10 milioni di euro, serviti a finanziare i 17 milioni complessivi di investimenti. Le risorse hanno consentito di realizzare un articolato programma di interventi finalizzato a migliorare l'efficienza e la competitività del Mercato Alimentare Milano.

Tra le principali opere completate figurano la realizzazione di una nuova infrastruttura logistica di circa 25 mila metri quadrati, lo sviluppo della piattaforma digitale Foody Digital Market, destinata a ottimizzare le operazioni di carico e scarico delle merci e a supportare un modello di logistica centralizzata, il potenziamento dei sistemi di sicurezza sul lavoro mediante videocamere integrate, strumenti di videoanalisi e controllo degli accessi, oltre all'efficientamento energetico degli edifici attraverso un sistema centralizzato di Building Management System (BMS).

Cesare Ferrero, presidente Sogemi

«Nel rispetto dei tempi stabiliti dal Ministero, Sogemi ha completato gli interventi finanziati procedendo nel percorso di trasformazione del mercato in uno dei più importanti Hub alimentari italiani ed europei. Entro la fine dell’anno, con il completamento di tutti i cantieri, il progetto Foody sarà ufficialmente completato e l’infrastruttura sarà pienamente a regime per tutta la filiera alimentare italiana», dichiara il presidente di Sogemi Cesare Ferrero.

Il ruolo del Pnrr nello sviluppo della filiera agroalimentare

Per il Masaf, il progetto rappresenta un esempio concreto dell'impiego delle risorse del Pnrr a sostegno dell'intera filiera agroalimentare. «Al Masaf il Pnrr è stato guidato da un principio, quello di investire per il rafforzamento delle filiere agroalimentari nel loro insieme», afferma Marco Lupo, capo dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica. «Idealmente, il ministro Lollobrigida ha voluto strutturare i bandi del Pnrr per rafforzare ogni singola impresa, dal campo allo scaffale, per rendere il sistema Italia più competitivo e con un minore impatto ambientale. Questo investimento è un esempio di come la collaborazione tra istituzioni e eccellenze del territorio possano collaborare per raggiungere grandi risultati».