Il San Pietro di Positano ancora tra i 10 migliori hotel del mondo per La Liste

L'Italia conquista nuovamente un posto tra le eccellenze assolute dell'ospitalità di lusso grazie a Il San Pietro di Positano (Sa), unico albergo italiano inserito nella top 10 dei World's Best Hotels 2026 stilata da La Liste Hotels, riconfermandosi nella prestigiosa classifica dopo avervi fatto parte anche nel 2025. La struttura della Costiera Amalfitana ottiene il punteggio massimo di 99,5 su 100, entrando nel ristretto gruppo delle migliori destinazioni alberghiere del pianeta accanto a icone di Svizzera, Francia, Messico, Thailandia, Montenegro, Stati Uniti e Cina.

La Liste Hotels ha assegnato il punteggio massimo a 10 alberghi dopo averne monitorati oltre 7.300 in 200 paesi del mondo

La Liste Hotels ha assegnato il punteggio massimo a 10 alberghi dopo averne monitorati oltre 7.300 in 200 paesi del mondo

La Liste Hotels 2026: come nasce la classifica dei migliori hotel del mondo

Fondata a Parigi nel 2015, La Liste Hotels ha sviluppato un metodo di valutazione basato sul consenso globale. A differenza delle classifiche tradizionali, che si affidano a un numero limitato di ispettori o a una singola redazione, il sistema aggrega centinaia di fonti autorevoli, tra cui guide internazionali, testate specializzate, quotidiani e recensioni dei viaggiatori analizzate in decine di lingue. L'algoritmo prende in esame oltre 7.300 hotel distribuiti in 200 Paesi e territori, offrendo una delle analisi più complete dedicate all'hotellerie di lusso. L'obiettivo non è formulare un'opinione, ma misurare il consenso internazionale sugli standard di eccellenza.

Il San Pietro di Positano rappresenta l'Italia tra i migliori hotel del pianeta

Nell'edizione 2026 tutti gli hotel presenti nella top 10 hanno ottenuto il punteggio massimo di 99,5/100.

I 10 hotel che hanno ottenuto il punteggio massimo da La Liste Hotels

I 10 hotel che hanno ottenuto il punteggio massimo da La Liste Hotels

Le tendenze che definiscono oggi l'ospitalità di lusso

L'analisi di La Liste Hotels evidenzia come oggi non esista un solo modello di hotel di lusso. I migliori alberghi condividono caratteristiche differenti ma complementari. Tra gli elementi distintivi emergono il valore della storia e della cultura del servizio, l'integrazione armoniosa con il paesaggio, l'autenticità delle strutture indipendenti, la capacità dei grandi marchi internazionali di mantenere una forte identità locale e la crescente richiesta di privacy e spazi esclusivi.

La favolosa vista sulla Costiera Amalfitana da una stanza de Il San Pietro di Positano

La favolosa vista sulla Costiera Amalfitana da una stanza de Il San Pietro di Positano

In questo contesto Il San Pietro di Positano viene indicato come esempio della forza delle strutture familiari indipendenti. Affacciato sulla Costiera Amalfitana, dimostra come una gestione autonoma possa competere ai massimi livelli con i grandi gruppi alberghieri internazionali grazie a una cultura dell'accoglienza costruita nel tempo.

I segnali che arrivano dal mercato dell'hotellerie internazionale

L'edizione 2026 conferma una sostanziale stabilità ai vertici della classifica, premiando strutture capaci di mantenere standard elevatissimi nel corso degli anni. Tra le tendenze più evidenti spiccano il consolidamento di Parigi come capitale dell'ospitalità di lusso grazie a Le Meurice, la crescita del Montenegro con One&Only Portonovi, il rafforzamento del Messico con Las Ventanas al Paraíso e la capacità di storici alberghi come il Badrutt's Palace Hotel di St. Moritz in Svizzera di di rimanere protagonisti del mercato internazionale.

La Liste Hotels in sintesi Strutture monitorate: oltre 7.300 hotel di lusso in tutto il mondo.

oltre in tutto il mondo. Copertura geografica: oltre 200 Paesi e territori .

oltre . Aggregazione dei dati: centinaia di pubblicazioni professionali e indici internazionali analizzati in decine di lingue.

centinaia di pubblicazioni professionali e indici internazionali analizzati in decine di lingue. 7 Premi Speciali: 24 strutture pionieristiche riconosciute in 5 continenti per aver promosso cambiamenti sistemici nell'esperienza degli ospiti.

riconosciute in per aver promosso cambiamenti sistemici nell'esperienza degli ospiti. Macro-tendenze: la privacy come nuova forma di lusso, valorizzazione del patrimonio storico, benessere orientato alla longevità basato sui dati e crescente divario macroeconomico.

la privacy come nuova forma di lusso, valorizzazione del patrimonio storico, benessere orientato alla longevità basato sui dati e crescente divario macroeconomico. Tecnologia operativa: infrastrutture tecnologiche invisibili progettate per ridurre il peso delle attività amministrative e consentire al personale di dedicare più tempo al rapporto diretto con gli ospiti.

infrastrutture tecnologiche invisibili progettate per ridurre il peso delle attività amministrative e consentire al personale di dedicare più tempo al rapporto diretto con gli ospiti. Ristorazione alberghiera: passaggio strutturale da modelli basati sul singolo chef celebre a ecosistemi gastronomici diversificati e sviluppati direttamente dalle strutture.

La Liste Hotels in sintesiStrutture monitorate: oltre 7.300 hotel di lusso in tutto il mondo.Copertura geografica: oltre 200 Paesi e territori.Aggregazione dei dati: centinaia di pubblicazioni professionali e indici internazionali analizzati in decine di lingue.7 Premi Speciali: 24 strutture pionieristiche riconosciute in 5 continenti per aver promosso cambiamenti sistemici nell'esperienza degli ospiti.Macro-tendenze: la privacy come nuova forma di lusso, valorizzazione del patrimonio storico, benessere orientato alla longevità basato sui dati e crescente divario macroeconomico.Tecnologia operativa: infrastrutture tecnologiche invisibili progettate per ridurre il peso delle attività amministrative e consentire al personale di dedicare più tempo al rapporto diretto con gli ospiti.Ristorazione alberghiera: passaggio strutturale da modelli basati sul singolo chef celebre a ecosistemi gastronomici diversificati e sviluppati direttamente dalle strutture.

Il messaggio che emerge dall'analisi è chiaro: nell'ospitalità di lusso il successo non dipende soltanto da architetture spettacolari o servizi esclusivi, ma soprattutto dalla capacità di costruire nel tempo un'identità riconoscibile, un forte legame con il territorio e una cultura dell'accoglienza capace di distinguersi a livello mondiale. In questo scenario, Il San Pietro di Positano rappresenta l'eccellenza italiana che continua a essere un punto di riferimento internazionale.

I nuovi modelli di ospitalità premiati da La Liste

Accanto alla classifica dei migliori hotel del mondo, La Liste Hotels 2026 assegna gli Special Awards, riconoscimenti dedicati alle strutture che stanno ridefinendo il concetto di ospitalità di lusso attraverso nuovi modelli di sviluppo, architettura, sostenibilità e qualità dell'accoglienza. Più che premiare la continuità delle performance, questi riconoscimenti mettono in evidenza le idee destinate a influenzare il settore nei prossimi anni. Tra i vincitori spicca Zannier Île de Bendor (Francia), insignito del Game Changer Hotel Award per il progetto di recupero integrale dell'isola di Bendor, dove la valorizzazione del patrimonio storico e del paesaggio naturale sostituisce il tradizionale modello del resort di lusso.

Una vista aerea del complesso dello Zannier Île de Bendor in Francia

Una vista aerea del complesso dello Zannier Île de Bendor in Francia

L'Innovation Hotel Award premia invece due visioni differenti: Tulåh Clinical Wellness (India), che integra medicina ayurvedica e diagnostica avanzata in un nuovo concetto di benessere personalizzato, e One&Only Moonlight Basin (Stati Uniti), resort immerso nei boschi del Montana che propone un modello di ospitalità alpina a bassa densità. Tra le migliori nuove aperture figurano The Chancery Rosewood di Londra, ricavato dall'ex ambasciata americana, Rosewood Courchevel Le Jardin Alpin in Francia, Aman Nai Lert Bangkok, Grand Hotel De Djokja in Indonesia e Four Seasons Amaala in Arabia Saudita, simboli di una nuova generazione di hotel capaci di coniugare architettura, recupero del patrimonio e sviluppo di nuove destinazioni.

Design, tra i premiati figura anche l'italiano Airelles a Venezia

Il Style & Design Hotel Award valorizza progetti in cui il design dialoga con il territorio, come The Emory a Londra, Capella Kyoto, Mandarin Oriental Qianmen a Pechino, Art Paradiso in Corea del Sud e Xcaret Arte in Messico. Tra i premiati figura anche l'italiano Airelles Venezia, nato dal recupero dello storico Palazzo Donà Giovannelli alla Giudecca, dove il restauro di affreschi, stucchi e decorazioni diventa il vero elemento distintivo dell'esperienza.

Il complesso dove sorge l'hotel Airelles a Venezia

Il complesso dove sorge l'hotel Airelles a Venezia

Ampio spazio anche alla sostenibilità con l'Ethical & Sustainable Hotel Award, assegnato a Grootbos Private Nature Reserve (Sudafrica), Waldorf Astoria Costa Rica Cacique e Soneva Secret alle Maldive, strutture che dimostrano come tutela ambientale, ricerca scientifica e ospitalità di lusso possano procedere insieme. Il Discovery Gem Hotel Award premia invece destinazioni ancora poco conosciute ma di straordinario fascino, come Islas Secas a Panama, Les Sources de Vougeot in Borgogna, Arctic Bath in Lapponia svedese, The Six Bells nello Stato di New York e Gangtey Lodge in Bhutan.

L'Italia protagonista anche nell'ospitalità su misura con Don Alfonso 1890

Tra gli Heart & Soul Hotel Award (hotel che metteono gli ospiti al centro di ogni scelta, offrendo un servizio eccezionale, personalizzato e su misura in ogni fase dell'esperienza di soggiorno) compare anche un'altra eccellenza italiana: Don Alfonso 1890 di Massa Lubrense (Na), simbolo dell'ospitalità familiare della Penisola Sorrentina.

La Liste Hotels ha assegnato un premio speciale per l'ospitalità anche al Don Alfonso 1890

La Liste Hotels ha assegnato un premio speciale per l'ospitalità anche al Don Alfonso 1890

Oltre all'hotel e al celebre ristorante bistellato Michelin dello chef Ernesto Iaccarino, la tenuta agricola Le Peracciole rappresenta il cuore del progetto, mantenendo vivo il legame tra agricoltura, gastronomia e accoglienza. Un modello che valorizza il territorio attraverso una cultura dell'ospitalità tramandata da generazioni. In questa categoria è stato premiato anche Auberge du Père Bise, storica insegna sulle rive del Lago di Annecy, in Francia.