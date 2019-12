Sugar Tax, 568 milioni di gettito Assobibe: A rischio 5mila lavoratori

Pubblicato il 17 dicembre 2019 | 18:08

La Sugar Tax vale poco più di mezzo miliardo

a Manovra approvata prevede 568 milioni di nuove entrate dalla sugar tax che i produttori di chinotti, spume, chinotti, aranciate, per citarne alcuni, dovranno versare nei prossimi 27 mesi: 58,8 milioni nel 2020, 261,8 milioni nel 2021 e 256 milioni l’anno successivo. «Questa norma non ha subito alcuna modifica o miglioramento, ma solo lo slittamento di 6 mesi. A regime sarà quindi aumentata del 28% la pressione fiscale media su un litro di prodotto, in aggiunta al 22% di Iva. L’obiettivo è fare cassa». A sostenerlo, in una nota, Assobibe , l’associazione di Confindustria delle imprese che producono e vendono bevande analcoliche in Italia.La plastic tax invece è stata ridotta ma l’importo fissato rappresenta comunque un aumento del 60% del costo di approvvigionamento della plastica, con effetti pesanti sui bilanci dei medesimi produttori già gravati della nuova sugar tax. Assobibe chiede dunque revisioni sui piani di investimenti e livelli di occupazione anche alla luce degli effetti di queste nuove misure. Sono a rischio 5.000 posti di lavoro nella filiera, di cui oltre 1.500 della filiera a monte (fornitori di materie prime agricole, macchinari, ingredienti, eccetera.) e oltre 2.000 della filiera a valle (commercio, trasporti, eccetera).«Effetti disarmanti per un segmento già in calo da anni - dice, direttore generale di Assobibe - Attendiamo il parere del Garante per la Concorrenza e Mercato, nonché una convocazione dalla Presidenza del Consiglio sino a oggi non è ancora pervenuta. È necessario infatti un approfondimento prima che sia troppo tardi, a maggior ragione dopo le preoccupazioni sollevate anche dalle organizzazioni agricole, da quelle del commercio e dai sindacati».